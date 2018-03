El Petro sigue generando desconfianza a pesar de nuevos anuncios

- Publicidad -

El presidente Nicolás Maduro anunció nuevas medidas sobre la implementación de la criptomoneda el Petro, que incluyen el pago de impuestos de exportaciones, cobro de servicios turísticos, transporte público, importación de alimentos con el criptoactivo y cuatro zonas de circulación de la moneada digital, sin embargo, el Petro sigue generando desconfianza.

De acuerdo a los anuncios que ha estado dando el Gobierno, el Petro se perfila como una segunda moneda en circulación en Venezuela. La compra y venta de inmuebles, la importación de alimentos y medicinas, el pago de servicios consultares e incluso la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) Pequiven y la Corporación venezolana de Guayana (CVG) realizarán transacciones con el Petro.

La meta del Gobierno es acabar con el mercado paralelo del dólar y no depender de la moneda estadounidense, más ahora que las sanciones del Gobierno de Donald Trump han aumentado sobre funcionarios de Maduro y recientemente emitió una orden que prohíbe a sus ciudadanos realizar transacciones con la criptomoneda venezolana.

- Publicidad -

Esto genera un escenario de más incertidumbre sobre el posible éxito del Petro, porque de acuerdo a expertos, es difícil que haya inversionistas dispuestos a invertir en él si existe la posibilidad de ser sancionados por EEUU, un país que además tiene la moneda con la que más se comercializa en el mercado mundial.

El economista Miguel Velarde señaló en entrevista a Descifrado que las medidas anunciadas ayer no cambian mucho el panorama, pues el petro aún está en una fase de proyecto y el uso de las criptomonedas en la economía mundial apenas está siendo explorado porque no solo es nuevo sino que no tiene respaldo de Estados o economías de países.

Por otra parte, destacó que en la economía y en el mundo de las criptomonedas lo más importante es la confianza, y “el Petro que es la primera criptomoneda lanzada por un Estado y por un gobierno como el venezolano, que en su economía normal no genera confianza ni para inversiones, mucho menos va a generar confianza para una moneda virtual que es el Petro, o sea que desde esa base el petro parte muy mal, parte sin generar confianza”, dijo Velarde.

A su juicio, el Ejecutivo va a insistir en tratar de hacer despegar el Petro, pero será muy difícil que esto se haga efectivo porque la venta inicial de la criptomoneda parece la emisión de una nota de compromiso de que el Petro tiene un valor y en la realidad la gente que la reciba necesita confianza, que actualmente no tiene.

“La realidad es que a no ser que te obliguen a recibirla yo creo que la mayoría de empresas, de gobiernos, de personas del mundo van a preferir recibir dólares o cualquier otro tipo de herramienta financiera de otro país que una moneda virtual del gobierno venezolano”, declaró el economista.

Conseturismo ve con preocupación que se obligue a usar el Petro

Otra de las medidas anunciadas ayer por el Jefe de Estado venezolano es que los operadores turísticos a nivel nacional estarán autorizados a partir del jueves a cobrar sus servicios en petros, sin embargo, no han recibido formalmente el documento que legaliza esta medida, según el presidente del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), Jesús Irausquin.

Irausquin declaró para Descifrado que es pronto para emitir una opinión sobre esta decisión y sobre el petro, porque no existen las herramientas suficientes para tener un diagnostico de los efectos de usar la criptomoneda como forma de pago en el sector turismo.

Para el presidente de Conseturismo lo preocupante es que el uso de la moneda digital se convierta en una obligación de parte del Estado a los servicios y las empresas privadas, tomando en cuenta que no tiene un respaldo a nivel internacional y todavía existe la incertidumbre de si será exitoso.

“Yo creo que todavía es demasiado pronto para hacerse ilusiones de que el Petro puede ofrecer alguna alternativa”, dijo Irausquin, al tiempo que cuestionó que el Gobierno suele anunciar medidas y planes que no culminan.

Tanto Velarde como Irausquin, están de acuerdo en que la prohibición del Gobierno de EEUU va a repercutir en el éxito que pueda tener el Petro. Por lo tanto, si no genera confianza y no se sabe si será exitoso, es difícil terminar de hacer un diagnostico sobre la criptomoneda, que ademas no cuenta con las características más comunes de las monedas digitales.

Por otra parte, una posible imposición del Gobierno venezolano a ciudadanos y empresas a usar el Petro, sería realmente preocupante ante el escenario económico del país y el anuncio de un nuevo cono monetario.

Le puede interesar:

El petro podría terminar siendo un émulo del peso convertible cubano

Venezolanos podrán comprar petros a partir de este #23Mar

Entre marzo y abril será el lanzamiento de la oferta inicial del Petro

¿Qué son las criptomonedas y cuál será el impacto del petro en la economía?