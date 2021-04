“Yo me vacuné”, aseguró Maduro mientras personal de la salud esperan por la inmunización (+video)

- Publicidad -

Nicolás maduro dijo este domingo que él ya se vacunó contra el coronavirus, mientras que los trabajadores de la salud en Venezuela esperan recibir las dosis.

“Yo me vacuné. Yo tengo inmunología y en los próximos días me harán exámenes para ver el nivel que tengo. Que Dios me cuide, el Dr. José Gregorio Hernández siempre me cuide, y no me contagie jamás”, mencionó Maduro durante una transmisión.

