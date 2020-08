Conductores piden elevar el cupo mensual de gasolina subsidiada

- Publicidad -

El suministro de gasolina se hace cada día más difícil en las ciudades periféricas de la Gran Caracas. Los conductores afirman que el cupo mensual de 120 litros de gasolina por carro no les rinde, algunos recorren varias bombas para surtir y afirman que las colas regresaron.

En el Kilómetro 23 de El Junquito vive Leonor de Vera y aseguró que tanto ella como su esposo trabajan en la capital del país y no les alcanza el combustible. “Con ir y venir de Caracas el tanque dura tres o cuatro días. No rinde esta gasolina iraní en comparación con la venezolana. El carro pistonea”.

Comentó que “se nos hace más sencillo echar en La Colonia Tovar porque hay menos gente allá, en el Kilómetro 14 siempre hay cola”.

Destacó que “el cupo mensual no rinde, el tanque es para 40 litros de gasolina y Gerardo y yo ponemos nuestros cupos, con 230 litros sí llegamos al mes”.

Acotó que “solo salimos a trabajar cinco días a la semana. El viernes pasado Gerardo fue a La Colonia y no había gasolina. El lunes bajamos corriendo a Caracas a surtir”.

Expresó que “echamos gasolina subsidiada lunes y jueves, cuando se puede, porque el sueldo no alcanza, la importada cuesta $20. En la Colonia solo reciben el pago en efectivo, el Biopago es para tomar la huella y descontarle a uno del cupo, yo ni siquiera tengo cuenta en el Banco de Venezuela”.

La consumidora Mariely Caraballo reside en San Antonio de los Altos, estado Miranda, y afirmó que “la gasolina del cupo no dura un mes. En julio mi esposo quiso surtir gasolina y lo echaron para atrás, le dijeron que ya no tenía cupo, lo agotó antes de terminar el mes”.

Detalló que “al no tener cupo asignado para el mes siguiente no te dan, a menos que pagues en dólares. A mí me buscaron en el sistema y no aparecí”.

Aseguró que “Pedro no quiso pagar en dólares, le ofrecieron la alternativa de pagar en divisas en una bomba que vende gasolina subsidiada”

“Por su celular le llegó un mensaje tres días antes de terminar julio, debe ser de Pdvsa, diciendo que ya le habían adjudicado su cupo y cuando fue a la bomba le dijeron que no lo tenía y tuvo que esperar una semana”.

“Esta semana está fuerte la cola, la hacemos por 30 minutos. Nosotros echamos gasolina subsidiada a Bs 5 mil el litro, Bs 150 mil cada vez que vamos, una vez por semana y recorremos dos o tres bombas para surtir”.

El señor Rafael Delgado vive en Cúa, estado Miranda, y manifestó que “allá la gasolina no está llegando, las colas son interminables. La semana pasada no pude surtir”.

“El cupo mensual me alcanza perfecto porque vivo aquí y mis distancias son muy cortas, me alcanza para el mes, aseveró”.

Sostuvo que pasa mucho tiempo en cola para surtir. “Hago como tres o cuatro horas de cola para poder echar. No nos dejan pernoctar en ninguna bomba”.

Acotó que el sistema es por cédula, “por el último número de la cédula, es rotativo. El cronograma cambia cada semana. Yo compro la gasolina subsidiada, 40 litros a Bs 5 mil cada uno, en total Bs 200 mil, 120 litros al mes”.

Aclaró que “si son 120 litros, solo se puede echar subsidiada dos veces al mes”.

Alejandro Ramos vive en La Guaira, trabaja en Caracas y afirmó que “no he tenido problemas porque solo subo dos veces a la semana”.

Detalló que “me turno con un compañero de trabajo en el uso de los carros, para que nos rinda pero si fuese con un solo carro no rinde, porque en cada subida y baja se va un cuarto de tanque, dependiendo del carro y el tanque. Yo tengo un Corolla”.

Aclaró que “anteriormente, cuando llegó la gasolina iraní no había problemas en La Guaira para surtir, ahora las colas son kilométricas”.

Apuntó que “hasta ahora no he hecho esas colas. Surto en la bomba que está subiendo por la autopista, a precios internacionales y no he tenido que hacer cola todavía. No sé si en La Guaira están surtiendo, las colas las he visto”.

Ramo indicó que “este lunes por primera vez puse gasolina en dólares, $10 para 20 litros de gasolina que se me van en dos subidas y bajadas y media entre La Guaira y Caracas”.

Amplió que “después del fallo este de suministro, no he podido echar de la gasolina subsidiada. El jueves pasado me tocaba y no había en ninguna de las tres bombas por mi casa, vi que había bastante cola”.

Geraldine Hernández vive en la urbanización San Pedro de los Teques, estado Miranda, señaló que “el medidor de gasolina del carro está dañado y siempre me queda algo, solo salimos a lo necesario, por comida o medicinas. Nos quedan 20 litros al mes”.

Comentó que ambos están suspendidos en sus trabajos por la cuarentena. “Si él tuviese que llevarme a Caracas, no alcanzaría la gasolina. Echábamos 40 litros por semana”.

Precisó que por los momentos no ha habido tanta cola en las estaciones de servicio. “Ayer hicimos hora y media de cola y nos surtieron aunque no nos tocaba. Echamos de la subsidiada e invertimos Bs 200 mil. Mi esposo paga con los bonos de la Patria, por Biopago se lo van descontando del monedero”.

