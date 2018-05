Maduro : “Las mafias del país no respetan la congelación de precios”

- Publicidad -

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que acabará con las mafias económicas del país, estén donde estén.

En el encuentro del Día del Trabajador en el centro de Caracas señaló: “Las mafias no respetan la congelación de precios en Venezuela. No me dejen solo en esta batalla. Ustedes me van a apoyar contra las mafias. Necesitamos 10 millones de votos”, indicó.

Maduro aseguró nuevamente que se va a vengar de las mafias y de la oligarquía con el voto el próximo 20 de mayo, fecha pautada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones presidenciales en Venezuela.

“No me vayan a fallar, no le fallen a la patria. Más temprano que tarde derrotaré a las mafias económicas. Los desmembraré a uno por uno, donde estén”, agregó.

