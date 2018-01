Alvarado: “El Dicom ha sido un estruendoso fracaso”

Caracas.- El diputado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, informó que el régimen cambiario que está aplicando el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido un estruendoso fracaso, en referencia a la reactivación del Dicom el próximo jueves.

“Los venezolanos han visto como pierden su capacidad de compra y el valor del salario es cada vez menor. Para eso se requiere un cambio total en el régimen cambiario venezolano. No es solamente nuevos anuncios, si no cambios profundos que generen confianza, y maquillar el sistema cambiario no va a funcionar”, destacó.

Alvarado afirmó que el nuevo régimen cambiario que necesita el país tiene que ser de tipo de cambio único, de libre convertibilidad, sin controles, de equilibrio, donde no haya escasez y donde el precio fluctúe libremente, y no intervenido de manera compulsiva por el Estado.

“Junto a eso se requiere un flujo de divisas que entren al país. Es fundamental activar el sector hidrocarburos, hacer aperturas y generar más inversiones. Venezuela debe pedir asistencia financiera internacional para mejorar el flujo de caja en divisas que tiene la República y reactivar la economía”, recalcó.

No ve que el sistema cambiario a través del Dicom funcione si no hay confianza. “Eso se genera con un cambio de rumbo político, en caso contrario el nuevo Dicom no será exitoso”, agregó.

