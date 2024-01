Tras disfrutar a tope tu Galaxy S23 de Samsung, tu próxima experiencia conectada será más revolucionaria

¿Tienes idea del extraordinario disfrute que han vivido millones de usuarios del Galaxy S23, desde hace exactamente un año, cuando esta serie de smartphones premium de Samsung debutó en el mercado global para establecer un siguiente nivel de experiencias de usuario? ¿Eres uno de ellos y conoces de primera mano las ventajas del mundo conectado que conjuga este dispositivo móvil inteligente con sus múltiples herramientas tecnológicas de última generación? ¿O eres de los que quiere protagonizar por primera vez su propio Unpacked del próximo integrante de esta serie que está a punto de llegar?

En cualquier caso, pronto y tras vivir a tope con el Galaxy S23 de Samsung, conoceremos la próxima experiencia conectada móvil que creó Samsung Electronics para todos. Con el título que anuncia y titula este acontecimiento, «Galaxy Unpacked 2024: Abriendo una Nueva Era de IA Móvil», ya es posible imaginar que será definitivamente revolucionario. Está a punto de revelarse y activará a todos los usuarios posibilidades para transformar las maneras en cómo viven, cómo se conectan, se comunican y navegan; cómo son productivos, crean y cómo se entretienen.

A poco de realizarse el Galaxy Unpacked 2024, cuatro influencers latinoamericanos comparten cómo han ganado ventajas al usar sus smartphones de la serie S23 de Samsung en su quehaceres cotidianos. Los poderosos recursos basados en Inteligencia Artificial y otras tecnologías han optimizado sus tareas conectadas del día a día, y ellos, como muchos otros usuarios, están a la expectativa de lo que va a ocurrir cuando lleguen los nuevos dispositivos móviles de la marca potenciados con más y mejores herramientas de Galaxy AI.

Cámaras para cualquier reto

No es de extrañar que un trotamundos como Agustín Gonçalves diga que el mejor compañero de viaje durante el año que acaba de terminar fuera su Samsung Galaxy S23 Ultra. Adicionalmente, resulta extraordinario que su cuenta @agusgon en Instagram exhiba una galería de imágenes de calidad exquisita que deje embelesado a cualquiera y que testimonie a tope, tecnológicamente hablando, cómo las funciones sofisticadas de este dispositivo le permitan captarlas, capturarlas, perfeccionarlas y publicarlas para el deleite de él y de todos sus seguidores.

«Mi Galaxy S23 Ultra me acompañó a todos lados y así comprobé la calidad de todas sus cámaras. ¿Mi modo favorito? el modo Pro, que me permite controlar cada uno de los parámetros y así tomar fotografías de noche, amaneceres, retratos, con la mejor calidad», explica este influencer argentino panameño, que en sus más recientes publicaciones deja poco a la imaginación en las tomas nocturnas de exóticas localidades de Turquía, que hizo en ese país en el marco de la celebración de 100 años de convertirse en república. La nitidez de las imágenes, la perfecta definición de luces en horas nocturnas y la fidelidad de los colores del momento captado son parte de lo que Agustín obtuvo con funciones basadas en IA como Nightography. «¿A ver qué nos espera el 2024?», dice en un obvio guiño al inminente Unpacked de Samsung.

De estos logros técnicos con fines de productividad y entretenimiento también sabe el influencer y viajero José Pablo Anleu, creador de una de las cuentas de Instagram más populares de Guatemala: @jpanleu.

No hay forma de dudar de su contundente elección cuando habló sobre su herramienta favorita y que usa con el Galaxy S23 Ultra. «Tiene una cámara perfecta para retratos, paisajes, alimentos, productos, lo que sea». Y no importa qué tan distante o cercano está el objeto que haya cautivado a José Pablo y necesite registar en su móvil: «Si los objetos están súper cerca, usas el Modo Macro de la cámara, y para los que están lejanos, tiene un Zoom ultra poderoso»,

«Además, es perfecta para fotografías nocturnas y con funciones especiales como Hiperlapse, Director View, Modo Retrato, Modo Profesional, Expert RAW y muchos más. Sumemos todas las funciones de video y tenemos la mejor cámara que puedo llevar conmigo siempre».

No repite la toma, borra elementos y listo

Massiel Mas, con una habitual agenda compartida entre sus responsabilidades familiares, host de TV y radio, y sus publicaciones en su cuenta en Instagram, @massielmas, no dudó en compartir su experiencia con su Galaxy S23 Ultra. Y como viajó desde Panamá hasta la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para disfrutar las navidades en esta región costera, aprovechó su paseo a la playa Salinas para enmarcar su testimonio.

Y no podía ser mejor locación para el video que hizo sobre una de las funciones que más le gusta: borrador de objetos. «Es uno de los recursos que he disfrutado más en todo este tiempo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Como estamos disfrutando de unas vacaciones en esta playa, sacamos un par de fotos en este hermoso lugar y, evidentemente, la playa está más concurrida por eso, en la foto, aparece gente alrededor. Pero no hay problema: podemos borrar con esta función de inteligencia artificial que tiene nuestro dispositivo Samsung, incluso si es una toma de noche con la ayuda del modo Nightography. Y no puedo dejar de destacar la calidad de sus videos. Es impresionante. Por eso es que amamos nuestro Samsung Galaxy S23 Ultra».

Llega la inspiración, activas el S Pen y guardas la idea

Una máxima muy popular entre los artistas, original del famoso escultor y pintor español Pablo Picasso, reza: «Si llegan las musas, que te pillen trabajando». Sin embargo, la influencer dominicana Pamela Rivera (@artepamelarivera) nos da una razonable manera de relativizarla, gracias a uno de los recursos más útiles para los creadores vinculados a las artes y el diseño gráfico: el lápiz táctil y electrónico.

«El S Pen integrado a mi Galaxy S23 me facilita mucho el trabajo a la hora de realizar mis pinturas. Usualmente las ideas de mis obras llegan a mi mente en momentos en los que no puedo hacer bocetos elaborados. Por ejemplo, si pienso en una idea y es de noche, sólo tomo el S Pen, realizo un boceto rápido en la pantalla de mi smartphone y lo guardo hasta tener un tiempo para darle forma. Ya la idea está guardada y luego tengo la opción de volver a ese boceto y terminarlo. Puedo hacer muchos cambios de colores y ajustes de composición hasta dar con la obra ideal».

Trazos, pinceles y otras funciones creadas con IA y otras tecnologías de avanzadas le permiten a esta artista plástica y modelo, crear con mayor libertad, confort y, especialmente, aprovechar el sentido de la oportunidad de una idea artística que aparece en el momento menos pensado, y luego materializarla en un lienzo definitivo.

