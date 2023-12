Cedice Libertad: Inflación de 2023 cerró en 156,57%

Según lo informó Cedice Libertad en 2023 la inflación cerró en 156,57%, en bolívares y en 11,03% en dólares. En la más reciente investigación de su Observatorio de Gasto Público, coordinada por el economista Oscar J. Torrealba, se detectó que el alza de los 61 rubros que componen la Cesa Cedice en el mes de diciembre fue de 6,94 % en moneda nacional y en 6,03 en divisas.

“En diciembre, este nivel de consumo exige 12,3 salarios integrales de US$ 45 indexados al tipo de cambio del BCV, es decir, poco menos de medio salario integral por día”, dijo el informe del OGP.

La ciudad más cara de Venezuela sigue siendo Caracas, en donde los precios se incrementaron 171,68% en Bs y 15,64 en US$ durante 2023 en tanto que en el mismo periodo en Maracaibo la inflación registró 148,44% en Bs y 9,75 en US$. Valencia reportó alzas de 146,5% en Bs y 4,84% en US$.

Los rubros más inflacionarios en 2023 fueron los de servicios cuyo aumento fue de 302,26% en Bs y 71,19% US$. La recreación y el esparcimiento cerraron con 163,99 en Bs y 12,35 US$. El transporte se incrementó en Bs. 162,07 y 11,54% US$. Perfumería y cuidado personal también subió en los últimos 12 meses con 161,63 en Bs y 11,33 US$. En restaurantes la inflación fue de 122,1% en Bs y – 5,5% en dólares

En el segmento alimentos los precios se duplicaron en bolívares con 103,79% y bajaron 10,44% en dólares.

Variación de precios por rubro en diciembre de 2023

Alimentos: 8,64% Bs, + 7,72%US$

Restaurantes: 8,49% Bs +7,53US$

Servicios: 5,95 % Bs, 5,04 % US$

Recreación y esparcimiento: +5,16% Bs, +4,27 %US$

Perfumería y cuidado personal: +3,49% Bs, +2,6 US$

Transporte: +6,54% Bs, +5,69 % US$

Nota de Prensa

