Aseguran que con exoneraciones del IVA no se reactivará la economía

La extensión de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la tasa por determinación del régimen aduanero a las importaciones de bienes corporales para el sector automotriz, computación y productos para atender la pandemia de la COVID-19.

Coinciden en esta apreciación el economista Edgar Urbáez y el importador Elías Bessis, quienes al ser entrevistados separadamente por Elimpulso.com, aseguran que en este momento persiste la grave crisis económica y no hay incentivos destinados a reactivar la economía.

“Me están diciendo que tengo oportunidad hasta el 31 de agosto, pero no es así, porque en esas tres semanas no puedo realizar las importaciones, ya que éstas no se hacen de un día para otro”, expresó Bessis. “Ahora vendrán costos adicionales, que no estaban programados.”

“Al sector privado no le beneficia nada”, agregó. “Hay que tomar en consideración que cada sector de la economía hace sus programaciones y mientras existan estas modalidades de cuarentena, no se puede trabajar con normalidad, ni mucho menos es factible lograr que avance un proceso económico, afectado por la hiperinflación”.

Por su parte, el doctor Urbáez explicó que el decreto 4.619 del 6 de agosto del 2021, refirió que desde el año 2018, la administración de Nicolás Maduro decretó la exoneración del IVA y la tasa por determinación del régimen aduanero, prorrogándolo en 2019 y dejándolo el primero de enero de 2020.

“Esa medida no ha funcionado por los efectos inflacionarios», explicó. “Y ahora, utilizando el discurso, una vez más como es la costumbre de este gobierno, de reactivar la economía, decide poner en vigencia un decreto por unos veinte días, lo cual no tiene sentido”.

Urbáez sostuvo que en estos instantes, por un lado, “los empresarios tienen las cuentas muy bajas para hacer importaciones y, por el otro lado, el consumidor no dispone de efectivo, ni de papel moneda, para adquirir casi nada. El poder de compra del venezolano está reducido significativamente por el proceso inflacionario”.

“Si como dice el gobierno se busca reactivar la economía quitándole ceros a la moneda, extendiendo el plazo de exoneración de IVA y otros mecanismos para la importación, creando zonas económicas especiales y llamando a traer capitales, no va a lograr esa reactivación”, acotó.

En cuanto a la mención que se hace en torno a productos que puedan combatir la enfermedad de la COVID-19, no deja de ser una mera mención, ya que Venezuela no tiene estadísticas precisas en torno a contagiados y fallecidos, no se pueden determinar los fármacos indicados porque todavía se están haciendo estudios en laboratorios para ese mal y no se sabe si de verdad las vacunas tendrán efectividad como se espera.

“Lo importante no son las intenciones, sino que haya una palabra clave para la economía: confianza. Sin ésta no habrá posibilidad alguna de que se pueda enfrentar la crisis económica, porque en días o en un mes no se reactiva la economía que, atropelladamente, ha venido siendo destruida por este régimen desde hace más de 20 años”, refirió.

