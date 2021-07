Atreverse a emprender en la autopublicación de libros online o e-books desde Venezuela

- Publicidad -

Fiorella Tagliafico es una periodista venezolana, cuya pasión asegura es escribir. “Siempre me ha gustado escribir divagaciones cotidianas que me rondan en la cabeza. Como también me encanta leer novelas, crónicas y cuentos de escritores venezolanos o extranjeros. No estaba familiarizada con la autopublicación hasta que me puse a investigar y decidí arriesgarme a autopublicar en una plataforma como es Amazon, por ser la más reconocida”.

En el camino se encontró con varias web donde se pueden autopublicar libros de forma gratuita y cuyas regalías varían. En algunas cobran desde 70% hasta 30%, en otras no cobran pero también dependerá también del precio que el escritor quiera colocarle a su publicación.

“Es cuestión de evaluar. Si lo que deseas es darte a conocer, que te lean, te disfruten puedes colocar un precio bajo, desde centavos de dólar hasta gratuito. También puedes colocarle un precio alto con el riesgo de que los lectores, al no conocerte, decidan no comprar. En mi caso más que ganancias lo que deseo es compartir mis escritos. Que otras personas los hagan suyos”, dijo Fiorella.

- Publicidad -

Lea también: Turistas rusos en Los Roques cuentan con “alto poder adquisitivo”

En Amazon tiene a la venta dos publicaciones, por menos de un dólar cada libro, una es un compendio de poesías, cuyos temas van dedicados al amor, al abandono, a la vida y a los miedos intrínsecos del ser humano, se llama “Letras que liberan”.

El segundo, también es un compilado pero en este caso de crónicas, cuentos y divagaciones de política, de realidades sociales y relaciones humanas. Este lleva por nombre “Sortear la vida”.

“También estoy terminando de escribir mi primera novela corta. El título tentativo es “Quieres saber” y narra la historia de una mujer que despierta en un escenario pospandemia tan imaginario como la realidad a veces pueda parecer”, acotó Tagliafico.

“La era de las editoriales ha pasado”

Por otra parte, explicó a quienes estén pensando en emprender en la escritura y autopublicar sus letras desde Venezuela que deben tener una cuenta personal en el extranjero o una cuenta Payoneer si quieren hacerlo a través de Amazon, o en última instancia también pueden hacerlo a través de un tercero que quede como editor del libro, reciba las regalías, siempre figurando el autor como el dueño del libro.

Esto debido a que en la mayoría de las páginas donde se puede publicar piden una cuenta extranjera y para la mayoría de los venezolanos esto podría ser un impedimento a la hora de cobrar las ganancias.

En todos los países hay escritores publicando cada hora. La competencia es bastante grande. Eso puede intimidar a muchos pero atreverse es la mejor opción.

“Leí muchísimas historias de autores autopublicados. La conclusión fue que es mejor hacerlo que no atreverse. La era de las editoriales ha pasado. Y los e-books van en aumento, más ahora en tiempos de pandemia. Puede que se necesite algo de suerte y algo más de marketing también para poder darse a conocer pero lo importante es la satisfacción de arriesgarse”.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado