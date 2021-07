Emprendedores hacen negocio con recolección de envases usados

- Publicidad -

Emprendedores usan envases plásticos para reutilizarlos y venderlos a los negocios de detergentes por lotes. Afirman que el negocio es rentable. Economistas efectúan recomendaciones para los emprendedores, reseñó 2001online.

Olga Peralta recolecta envases de plástico que luego vende. “Trabajo con materiales de reciclaje, potes de jugo, de refresco, y los despacho a los negocios que venden detergentes. Es buen negocio, reciclamos los potes, los traemos a casa y los lavamos. Trabajo en una fábrica de productos de limpieza”, dijo.

“Traigo cloro y otros productos para lavar los potes y los llevo a las tiendas. Eso mantiene la higiene en la calle porque en todos lados los tiran. Es rentable porque ayuda mucho con la situación como está”, afirmó.

- Publicidad -

“El reciclaje es mi trabajo. Las empresas y la fábrica donde trabajo compran los potes y pagan bien, aseguró.

Lea también: Trabajadores venezolanos son esclavizados con sueldos miserables

“Tengo de litro, litro y medio y dos litros, todos a Bs 250 mil cada uno, y las carboyitas que son más caras, de cuatro litros a Bs 400 mil”.

Comentó que no subieron las ventas. “La única que tuve fue con el señor José. Ahorita despacho para dos muchachos de Catia que por falta de gasolina no vinieron, y uno me hizo un pedido para el viernes pero no lo tengo completo. Me hacen los pedidos una o dos veces al mes.

Venecia Kassar indicó que vende envases plásticos. “Ayudo a la ecología. Me los llevo, los lavo bien, los comercializo a las personas que venden detergentes en la calle y me lo pagan con trueque, no en moneda”.

“Les doy una bolsa negra grande con varios potes y me dan desengrasante de 300 mililitros, el señor que vende cocos me recibe una bola y me regala un coco”, apuntó.

“Una amiga reúne los potes de refresco y me lo da limpios, una conserje también. Es un complemento a lo que hago, vendo otros productos. No es muy rentable pero ayuda a la naturaleza. La demanda creció 20% en los últimos meses”, acotó.

José Buroz es el encargado de Corporación Shampoo y dijo que “a veces compramos a la gente envases plásticos, potes de refresco de un litro, litro y medio y dos litros. Los compro cada mes Bs 100 mil cada uno. Compro entre 100 y 400 lavados con su tapa. Es un buen negocio de emprendimiento y da para vivir a quien los trae”,

Sergio Ciccolella es empleado en Limpieza Premium Mont Brum y dijo que “a veces nos traen 50 o 10 potes de refresco de un litro, litro y medio o dos litros, los pago a Bs 10 mil cada uno. Pagamos bien por reutilización y para ayudar en limpieza de calles y del planeta. La demanda subió 60%”.

El economista Jesús Casique señaló que Venezuela atraviesa multiples desequilibrios macroeconómicos. “El desempleo se incrementó según el FMI, el INE no da cifras. Las personas están descapitalizadas. Una tercera parte del país no recibe dólares”.

“Frente a eso están los emprendedores que tratan de sobrevivir, en su mayoría al crear negocios porque necesitan llevar alimentos y recursos a sus casas”, afirmó.

Casique enumeró 10 recomendaciones para los emprendedores:

1. Haga algo que le apasione, 2. Ofrezca algo diferente. 3. Aproveche su ventaja competitiva. 4. Empiece desde abajo para proyectarse en grande. 5. Cree su plan de negocio. 6. No ofrezca algo que le guste a usted, algo que le guste a los consumidores. 7. No se enfoque solo en dinero. 8. Minimice el riesgo, pero sin caer en el exceso. 9. No tenga miedo de cometer errores y 10. Manténgase atento a lo que sucede en el mercado.

Lea la nota completa en 2001online

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado