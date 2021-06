Más de 300 venezolanos en Argentina piden un vuelo humanitario

- Publicidad -

Más de 300 venezolanos en Argentina exigen un vuelo humanitario; y un grupo de ellos, fue en horas de la mañana de este miércoles a la Embajada Venezolana donde los atendieron, pero no le dieron solución.

Uno de los venezolanos aseguró que la participación no fue masiva sin embargo están “muy entusiasmados de conseguir una pronta respuesta positiva”.

Este es uno de los testimonios, de Alejandra Pérez, “mi caso personal es que me urge volver a Venezuela debido a que tengo 2 hijos con necesidades especiales. El mayor Javier de16 años tiene autismo y mi otro hijo Aarón de 10 años sufre de hiperactividad con déficit de atención. Mi presencia allá es de carácter urgente pues mis niños pasan la mayor parte del tiempo solos. Cuando me vine los dejé al cuidado de su padre quien hacía un enorme sacrificio para trabajar y cuidarlos. Cuando tomé la decisión de venirme mis planes fueron quedarme unos pocos meses pero debido a la pandemia mi vida cambio drásticamente y justo con la cuarentena quedé sin trabajo, viéndome en la necesidad de gastar mis ahorros y ya el poco dinero que le enviaba a mis hijos ya no pude mandarlo más. Durante 6 meses no conseguí empleo me sentí morir pues ya no tenía nada de plata y mi esperanza de poder regresar pronto a Vzla se había esfumado. Actualmente tengo trabajando 7 meses en lo mismo, sin embargo el pago es muy poco así que alcanza para pagar lo más necesario pero aunque ahorre para poder regresar todavía no tengo suficiente pues el boleto aéreo está entre 1000 y 1500 dólares. Acá la vida para el emigrante es agitada porque aunque tienes acceso a muchas cosas para vivir, el dinero no alcanza ya que te matas trabajando para dejar casi todo lo que cobras en el pago del alquiler.

Por favor pido ayuda para poder retornar a mi país y así reunirme con mis niños que tanto me necesitan. Soy de Caracas. Soy una madre desesperada por volver pero no cuento con los medios. Aquí me pidieron todos mis datos y yo los envié y ya después de eso dijeron que debía esperar. Escribí muchas veces a la Embajada hasta que obtuve respuesta pero ya después que envíe mis datos más nada me informaron. Solo mencionaron que ellos me iban a contactar y a la fecha nada he sabido”.

