Transportistas se abstienen de cambiar billetes de un dólar por bolívares

Según lo informaron varios transportistas de los Municipios Sucre y Libertador a Descifrado, una operación comercial sencilla como la de cambiar un dólar en efectivo por bolívares.

Nota de Elizabeth Ostos.

Julio Tovar, chofer de la ruta «Asocotralib» que cumbre el centro y este de Caracas, aseguró a este medio digital que «todos sabemos lo difícil que es que la banca entregue bolívares en efectivos a gente y como cada día se pone mas de moda trabajar con dólares pues nosotros los transportistas compramos billetes de un dólar a una buena tasa de cambio y damos efectivo, que es lo que necesita la gente. Desde hace unas tres semanas hemos visto que colectivos oficialistas se montan en las busetas y exigen supervisar las operaciones de cambio de efectivo, incluso nos ponen la tasa de cambio al precio de página de varias cuentas de Instagram que ellos escogen. Eso no es negocio para nadie porque nosotros siempre pagamos un poquito menos porque es un riesgo que nos den billetes falsos».

El declarante dijo que «ante las amenazas e imposiciones de los colectivos de Caracas muchos choferes hemos decidido no cambiar divisas. Tenemos temor» explico Tovar.

Otro transportista, quien declinó identificarse, dijo que «a mí me supervisaron el pago de dos billetes de a un dólar a una pasajera que necesitaba muchos boĺívares para ir a La Guaira en donde el pasaje está cerca del millón de bolívares, ese dinero no lo reunirá si va a los bancos. Tuve que pagar lo que me dijo el colectivo y contar los billetes en voz alta. No haré mas cambios, mi tranquilidad no tiene precio»

