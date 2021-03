Diputado Dávila sobre audiencia del Esequibo: El régimen de Maduro esconde agenda entreguista de nuestra soberanía

A juicio de el parlamentario no hay excusa para no asistir a la CIJ, debido al hecho innegable de que la demanda seguirá su curso sin la participación de Venezuela.

Williams Dávila, diputado y presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Defensa de la soberanía del Esequibo y la Fachada Atlántica, rechazó este domingo el comunicado emitido por la «ineficiente e irresponsable» Cancillería de Nicolás Maduro dirigido a las autoridades de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), manifestando su negativa de que la República participe en las audiencias convocadas para estudiarla controversia territorial del Esequibo y a su vez, para analizar la validez del Laudo de 1899.

A juicio del parlamentario, el régimen de Nicolás Maduro debe comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por ser los responsables de esto, no solo para señalar la no jurisdicción de la Corte en esta controversia, sino para presentar los elementos que sustentan los títulos históricos, legítimos e irrefutables que posee Venezuela sobre el territorio Esequibo. «No hay excusa para no asistir a la CIJ, debido al hecho innegable de que la demanda seguirá su curso sin la participación de Venezuela. La dictadura es la única responsable de que este caso haya llegado a la Corte, por eso es su obligación convocar a los venezolanos más capacitados para hacer frente a esto, dentro de la Corte, no fuera de ella», sumó.

«El régimen tiene la responsabilidad de comparecer ante la CIJ debido al hecho innegable de que la demanda seguirá su curso sin la participación de Venezuela», subrayó citando el más reciente comunicado de la instancia parlamentaria que encabeza.

Asimismo, el portavoz de esta Comisión Mixta reiteró su condena a que se use la institución militar venezolana para avalar su delito de ‘lesa patria’, «haciéndola cómplice silente de la entrega de nuestro territorio a otra nación».

Responsabilizando a Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López por esta coyuntura, Dávila sostuvo que quienes insisten en usurpar el poder en Miraflores tienen «una agenda entreguista de nuestra soberanía, por atender decisiones tomadas desde La Habana, en el sentido de otorgar derechos a Guyana que corresponden a Venezuela y que históricamente han sido defendidos por nuestra democracia».

«Están condenado a las futuras generaciones al despojo de un territorio arrebatado por acuerdos oscuros de finales del siglo XIX y que ahora, por una irresponsabilidad premeditada, entregan nuestro sagrado deber de defender el suelo patrio, con los instrumentos que otorga la razón histórica, la razón jurídica y la razón del Acuerdo de Ginebra», insistió Dávila Barrios.

Sobre este tema, enfatizó que solo con un cambio político producto de elecciones libres, se podrá elegir a un mandatario que defienda la integridad territorial y la soberanía nacional, así como conducir una política exterior eficiente que rescate el prestigio de Venezuela.

