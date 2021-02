La Prensa del Táchira: La Medicina Tradicional toma auge ante excesivos costos de los fármacos

- Publicidad -

El costo de la medicina tradicional en la región se maneja a través de dos mercados, el formal y el informal, el primero, encabezado por profesionales en el área y con reconocimiento general y el otro, en las ventas que hoy día pululan en cada acera, cada vivienda y cada recodo de la ciudad, en lo único en que son verdaderamente parecidos es su precio al público.

Los costos de los tratamientos con medicina tradicional o natural son un 70 por ciento más económicos que los aplicados en ambulatorios, hospitales y clínicas. La migración a este tipo de medicamentos y su aplicación en cada patología es un hecho innegable que ha sido comprobado por quienes ahora afirman la fiabilidad demostrada en sus mejoras físicas y psicológicas.

Inés del Valle Marín destaca que luego de probar la medicina alopática durante años para solventar un dolor cervical y no tener resultados satisfactorios, desde que su tratamiento se basa en las recomendaciones naturales, además de ser más económicos, la mejora en su salud ha sido considerable. «No es algo que digo para darle publicidad o para convencer a las personas (…) es algo personal que debes probar para que compruebes si tienes o no mejoría».

- Publicidad -

Entérese: El Impulso: Niños de Carora obligados a pagar transporte privado para ir a sacarse cédula en Quíbor

Marín afirma que en tratamiento normal para su patología aplicado por un profesional en el área tenía un costo que superaba los USD$250 mensuales, hoy día, los montos no llegan a USD$50. «Yo vengo de Caracas, allá los tratamientos son costosos sin embargo comencé a tratarme allá con medicina orientada a la holística y además de mejorar, el pago por tratamiento, me dio un respiro económico».

Viky Ortíz, docente cuyas dolencias son debido a enfermedades ocupacionales, se trata con medicina natural desde hace 5 años, estima que su salud mejoró en un 100% además de ser económica. Ortíz destaca que su recuperación, sin ánimo de desprestigiar los tratamientos anteriores en hospitales y clínicas, no solo atacó sus dolencias en la espalda y sus constantes molestias digestivas sino que la preparo para «asumir que todo su ser debe estar en óptimas condiciones».

La docente destaca que uno de los medicamentos utilizados para el tratamiento digestivo superaba los USD$30 y hoy día afirma que a través de la medicina natural el equivalente a USD$12 lo cancela por una serie de atenciones que va más allá de ingerir pastillas.

Víctor García un paciente con problemas de venas varicosas va directo al grano, asegura que el dolor y la pesadez en las piernas era una constante que no lo deja trabajar, de allí que probó con todo tipo de medicamentos hasta llegar a la medicina natural. «Yo lo único que puedo decir es que si mejoró mi salud, que si es efectivo el tratamiento y por supuesto con esta situación económica en el país, es más barato que cualquier otro (…) No hay que buscarle estudios profundos, si un tratamiento sea cual sea te mejora, lo que tienes que hacer es aplicarlo y listo».

Especialistas y posiciones encontradas

Para la licenciada Claudia Gómez de Valdés, promotora de salud integral, medicina tradicional y terapias complementarias, con 7 años de experiencia, la medicina natural y tradicional forma parte de un compendió de modalidades, técnicas o procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores, validados científicamente, por la tradición y actualmente por investigaciones que la certifican. Enfatiza que actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) «ha validado varias de estas terapias como la fitoterapia, homeopatía y la acupuntura».

La especialista arguye que aún persiste la controversia entre los profesionales de la salud en torno a la veracidad de los resultados de la aplicación de los tratamientos de la medicina natural, sin embargo, la resistencia ahora es menor pues se está constituyendo una integración donde «la medicina alopática se apoye y complemente en la medicina natural y viceversa». Destaca que ya existen países del primer mundo, en el caso de Alemania, donde los ciudadanos tienen a su disposición en hospitales públicos la posibilidad de decidir la aplicación de tratamientos naturales.

No deje de Leer: Bernal: Cortes Eléctricos se reducirán en 90% en junio

¿Cómo se evidencian los resultados de la aplicación de la medicina natural en las distintas patologías?

Las evidencias son claras y cada día cobran más fuerza los resultados de la medicina natural y tradicional. Los casos son innumerables y se demuestran en las recuperaciones de personas que confían en profesionales y especialistas que trabajan con este tipo de prácticas terapéuticas (…) De igual forma, es necesario tener clara la posición de no prestar atención a la cantidad de mensajes y cadenas que invitan al consumo indiscriminado de plantas, ya que no porque sea natural no tiene efectos. Consumir sin precaución y sin dosis fijas cualquier tipo de brebaje puede ocasionar problemas más severos que los que se quieren solucionar y eso no es medicina natural (…) por esta razón insisto más en que debe reglamentarse y legislarse (la medicina natural) para instaurar el ejemplo de otros países que ven en las prácticas naturales no invasivas una gran solución a muchas patologías

En términos económicos ¿Cuánto ahorraría un paciente utilizando medicina natural comparado con la aplicación de tratamientos médicos?

En términos generales las personas con la medicina natural y tradicional tienen la oportunidad de prevenir afecciones crónicas que acarrearían varios miles de dólares, ya que esta cuenta con tratamientos sencillos, diagnósticos integrales y terapias de atención primaria que permiten ahorrar al paciente gastos de análisis de laboratorio, citas con diversidad de especialistas y tratamientos farmacológico elevados. Claro está, y enfatizo en esto: la medicina alopática está diseñada para la ayuda de pacientes en urgencias como accidentes fatales o circunstancias extremas que ameriten operaciones y otro tipo de procedimientos invasivos. Es por ello, que soy promotora de respetar a los médicos y profesionales de la salud que día a día son los responsables de salvar vidas.

Cuál sería el ahorro que hacen los pacientes con la aplicación de la medicina natural?

En vista de la atención primaria que podrían brindar las prácticas naturales tanto en diagnóstico como en tratamiento se podría estar hablando de un ahorro hasta de un 70%. Es necesario recordar que depende del desequilibrio o patología presentada. Pero deben estar alrededor de este porcentaje. Una terapia entre USD$5 y USD$10 dólares dependiendo de los materiales usados. Aceites agujas y otros aparatos.

Gómez de Valdés, recalca que la aplicación de la medicina natural es una solución para cualquier afección de salud y sobre todo hoy dia, en medio de la pandemia, donde la prevención y la educación en el cuidado particular es la premisa. Aduce que los tratamientos aplicados a los pacientes son holísticos, es decir que los pacientes son tratados en el plano físico, emocional y energético, de allí que la propuesta es buscar la solución del problema en términos generales y no solo atacar el síntoma como elemento aislado.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado