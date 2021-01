Farmacéutico señaló que Carvativir estimula el sistema inmunológico, pero no sirve en personas desnutridas

- Publicidad -

Eduardo Samán, farmacéutico y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) , aseguró que las “gotas milagrosas” anunciadas por Nicolás Maduro contra la COVID-19 no funcionarán si los venezolanos no están bien alimentados.

De acuerdo a una publicación por el portal web Noticiero Digital, el especialista señaló que el Carvativir estimula el sistema inmunológico:

“Carvativir estimula el sistema inmunológico, pero nada de esto sirve si la persona no está bien alimentada, es en vano. Hay que alimentar a la gente. Ahorita hasta los carbohidratos están carísimos y es clave tener carbohidratos en el cuerpo. Los alimentos que las familias deben priorizar son: proteínas de origen vegetal o animal, cerdo, sardina, hígado, la pira, acelga, espinaca china, diente de león, batata, plátano, frijoles y frutas, cualquier cosa que hagamos será inútil si no tenemos los nutrientes”, aseveró.

- Publicidad -

Más noticias: Familia Metro: «Es necesaria la digitalización para cobrar el pasaje»

Samán señaló que las “gotas milagrosas” de Maduro no es negocio para una farmacéutica.

“Este producto no es negocio para una farmacéutica, porque cualquiera lo puede producir, no puede ser patentado. No es un negocio ni para ellos mismos. No son cubanos ni de otro país, son venezolanos los que lo formularon”, destacó.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado