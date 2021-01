El Tiempo: James Story: “Estamos dispuestos a levantar las sanciones si se negocian elecciones libres”

- Publicidad -

Cuando el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, apenas llegaba a la Casa Blanca, el 20 de enero, el mandatario nacional Nicolás Maduro aprovechó para pedir una rectificación y “superar la demonización” que la nación del norte “ha hecho de la Revolución Bolivariana”, sin embargo, para el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ha sido precisamente Maduro el señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, por lo que es él quien debería corregir.

A juicio de Story, si la intención es iniciar una nueva relación binacional, es al gobernante venezolano a quien corresponde actuar.

En conversación con El Tiempo, el diplomático también insistió en que las sanciones aplicadas contra Venezuela pueden levantarse si se negocian elecciones libres y verificables, por lo que “la pelota está en la cancha de Maduro”.

¿Qué expectativas hay de esta nueva administración con respecto al caso de Venezuela?

Es importante escuchar las palabras del Secretario de Estado (Antony Blinken) en su discurso ante el Congreso sobre el apoyo que tenemos para las fuerzas democráticas y el presidente Juan Guaidó. Allí señala que siempre tenemos líneas de principios. Puede haber cambios de política y siempre estudiamos cómo lograr el apoyo para los venezolanos y que logren su democracia y su libertad. Sobre los cambios no puedo hablar porque hace 24 horas que se instaló la nueva administración.

– ¿Hay posibilidad de que Estados Unidos y Nicolás Maduro entablen un diálogo, a propósito de la llegada de Biden al poder?



– Las negociaciones y los diálogos deberían ser entre Nicolás Maduro y las fuerzas democráticas en el país, representadas por la Asamblea Nacional legítima y el presidente interino Juan Guaidó. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a entrar en negociaciones o diálogos si hay una buena voluntad del otro lado para lograr una salida pacífica, digna, política y constitucional. Estamos hablando de elecciones justas, libres y verificables.Nuestro marco para la transición democrática fue una señal, ahora vamos a esperar para ver si Maduro quiere negociar. También depende de las fuerzas democráticas en el país. Hay que ser muy claro, quiénes son los que representan los intereses de los venezolanos y quiénes no. Eso es importante porque para tener diálogo debe haber dos.

-¿Qué opina sobre el llamado que hizo Maduro a Estados Unidos para que rectifique y supere la supuesta demonización que se ha hecho de Hugo Chávez y del gobierno socialista?

-Yo creo que Maduro debería pensar más sobre cómo rectificar la relación que tiene con el pueblo de Venezuela. Estamos hablando de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico. Hay presos políticos, asesinatos, hay robo de partidos, hay censura total. Nosotros nos quedamos siempre con los principios de los Derechos Humanos. Estamos siempre en pro de que el pueblo de Venezuela tenga oportunidad de expresarse. Esa es la posición de Estados Unidos y del mundo democrático.

-¿Está sobre la mesa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela?



-No debería especular sobre lo que vamos a hacer, pero siempre hay expectativas de que podamos regresar a Venezuela para trabajar junto con el pueblo. Pero para ser muy claro, para regresar tendría que existir un cese del ataque a las fuerzas democráticas, de los presos políticos, abrir un espacio democrático, el cese del narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Esos son principios que tenemos nosotros. Y entrando en negociaciones que llevarían a elecciones libres, justas y verificables, yo creo que es posible que podamos restablecer la embajada en Venezuela, pero debajo de una negociación de principios. Somos un país de instituciones y de principios que son universales.

-Analistas internacionales aseguran que Biden utilizará las sanciones para negociar elecciones presidenciales con Maduro. ¿Usted ve que un referendo revocatorio presidencial también sea viable para negociar?

-Las sanciones están para obligar a un cambio de actitud del régimen contra su propio pueblo. Siempre hemos dicho que esos problemas de la economía no vienen por las sanciones y que estamos dispuestos a levantarlas si hay un camino de elecciones. Me imagino que podremos utilizar esta palanca en la nueva administración. La pelota está en la cancha de Maduro que no quiere salirse del poder, ni abrir la oportunidad de que otro grupo de personas sean elegidos en el país.

Sobre el revocatorio como una vía, pienso que es una pregunta para la Asamblea Nacional. Pero en el pasado trataron de hacerlo y fue bloqueado por Maduro porque sabía que iba a perder el revocatorio. Yo sé que es constitucional y que el régimen va a tratar de bloquearlo. Hay manera de tener negociaciones, pero hay que tener negociaciones sobre condiciones mínimas de elecciones, calendario para elecciones y el cese de los ataques contra el pueblo venezolano.

-Mike Pompeo dijo hace días que Estados Unidos había dado 1 mil millones de dólares a Venezuela en asistencia humanitaria; sin embargo, el diputado opositor José Guerra dice que no se ha recibido esa cantidad. ¿Estados Unidos ha hecho una contraloría de la ayuda humanitaria o hay esfuerzos en común entre el gobierno estadounidense y el interino para saber cuánto dinero ha llegado?

-Seré claro porque es una pregunta que al régimen le sirve porque trata de pintar una narrativa incorrecta. Nosotros no hemos dado dinero a ningún político. No estamos trabajando con los partidos políticos, sino con grupos fuera y dentro de Venezuela dándoles servicios. Los Estados Unidos saben dónde está cada centavo. No hay maletines de dinero. Pero sí hay un grupo que ha robado miles de millones de dólares del pueblo de Venezuela, acaban de encontrar millones de dólares en cuentas suizas, y ustedes pueden ver los carros que tienen los enchufados, las casas que tienen. Entonces ¿quién está robando el dinero de quién?

Nosotros mantenemos el control total del dinero que utilizamos para apoyar a Venezuela. La gran mayoría de ese dinero va para afuera de Venezuela, para los 6 millones de venezolanos que están afuera. Pero también con ese dinero se dan almuerzos para estudiantes, tapabocas, eso sí lo estamos haciendo dentro de Venezuela. El diputado José Guerra me puede llamar para explicarle cómo funciona. Nosotros no trabajamos como la dictadura. Tenemos instituciones y control del dinero.

-Recientemente, se conoció que el equipo legal que representa a Juan Guaidó rechazó que el dinero bloqueado en Inglaterra se entregue al gobierno de Maduro para supuestamente comprar vacunas porque “sería inaceptable jugar a la política con la vida de los inocentes en Venezuela”. ¿Qué opinión le merece?

-Lo que quiere la dictadura es abrir la caja de pandora para robar más dinero del pueblo. Ellos tienen el dinero para comprar insumos, porque ellos compran armamentos de China, de Rusia. Entonces es una decisión del régimen de no hacer ese trabajo. No es culpa de Guaidó ni de la Asamblea Nacional tratar de proteger el poco dinero. Tengo otro ejemplo, en el caso de la Organización Paramericana de la Salud había un acuerdo entre la Asamblea Nacional, el presidente Guaidó y el régimen para ayudar al pueblo, pero el régimen quebró este acuerdo y robó el equipamiento que daba la OPS. Entonces, yo creo que hay que preguntar quién realmente tiene la culpa, que no es del presidente Guaidó.