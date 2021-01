Aumenta 40% la compra de pólizas HCM en dólares por Covid-19

- Publicidad -

Corredores de seguros afirman que la gente aún compra pólizas de seguros, sobre todo de salud por el COVID-19. La demanda de las pólizas de HCM subió porque a la gente le preocupa la pandemia. Las más contratadas por la gente son HCM y RCV para vehículos que es obligatoria. Todas las pólizas se adquieren en divisas, reseñó un trabajo de 2001online.

El corredor de seguros Luís Pereira aseguró que todavía la gente compra pólizas de seguros. Entre las pólizas que existen en el mercado están “las de Salud, seguro de viaje, seguro de vida, patrimoniales y seguros de autos”.

Lea también: Las primeras medidas de Joe Biden con las que empieza a revertir las políticas de Donald Trump

- Publicidad -

Explicó que las patrimoniales son empresas e industrias y amparan contra pérdidas ocasionadas por incendio, inundación, explosión y robo. Para autos se dividen en dos tipos, “las de Responsabilidad Civil (RCV), que es obligatoria por la ley, y cubre daños ocasionados a terceros por choque o arrollamientos, y las opcionales o amplias que son por pérdidas parciales o totales”.

Precisó que “las pólizas de HCM cubren exámenes, enfermedades, accidentes, consultas médicas, cirugías, tratamientos médicos, incluido COVID-19”.

Con respecto al costo promedio de las pólizas de seguros, aclaró que el valor depende de la edad del asegurado. “La prima promedio para un grupo familiar, de cuatro personas que es lo más común, está por el orden de $2.500 a $4.500 entre las tres compañías de seguros con primas más altas”.

Pereira señaló que “el costo de las pólizas de HCM personales varía entre $900 y $2000”.

Aseguró que el costo de las pólizas para autos depende del valor del vehículo. “Mientras más costoso sea el carro, la prima será más alta, es proporcional porque es una tarifa. La prima con RCV puede costar en promedio $30”.

Detalló que “las pólizas de vehículos en función del año y modelo puede costar desde $1000 en adelante”

Aseguradoras. Precisó que en el país aún hay compañías aseguradoras. “En 2020 algunas compañías de seguros cerraron, otras se fusionaron. De acuerdo con la página web de la Superintendencia de la actividad Aseguradora (Sudeaseg) actualmente hay 48 compañías aseguradoras nacionales”.

Comentó que esas son las compañías que “están activas y autorizadas por Sudeaseg para emitir pólizas, pagar siniestros y cobrar primas”.

Demanda. Pereira indicó que “la demanda de los contratos de salud aumentó durante el año 2020 entre 30% y 40%, más que todo por el tema del COVID-19”.

Por su parte, el corredor de seguros José Gregorio Pacheco indicó que de todos los rubros asegurados, “las pólizas de salud son las que más se venden ahorita por el coronavirus”.

Explicó que “la gente está preocupada y compra los seguros porque se ven en riesgo, y en este caso el riesgo más latente es la salud, sobre todo por el COVID-19”.

Pacheco expresó que la venta de pólizas para automóvil “cayó un poco porque aparte de que no hay la cantidad de vehículos que había antes, mucho carros están parados porque las personas no los pueden reparar o simplemente no tienen gasolina, por lo tanto no lo ven como un riesgo alto”.

Acotó que las personas contratan más las pólizas de RCV “y eso para cumplir con la ley y tener algo. Las pólizas de casco cayeron mucho, de hecho las primas están super bajas. En función del carro se puede conseguir primas de $200 o $300 en adelante”.

Con respecto a las pólizas de HCM, indicó que el costo depende del asegurado. Hay compañías que ofrecen coberturas desde $5000 hasta $1 millón si la cobertura es grande, hay pocas que tienen $5000 de cobertura”.

Mencionó que “hay coberturas de $10 mil, 20 mil, 50 mil, $500 mil hasta $1 millón, son las pólizas que ofrecen casi todas las compañías ahorita”.

Detalló que el HCM cubre gastos de clínica, honorarios médicos, medicinas, exámenes, hospitalización, consultas. “Ahora tienen servicio en el hogar, envían al médico y las medicinas, toman muestras de laboratorio”.

Añadió que incluye servicio odontológico, oftalmológico que son extras de la póliza. El servicio funerario que cubre la cremación está dentro de la cobertura.

DATO(S):

Cifra: 50% bajó la demanda de pólizas de autos. Un RCV puede costar entre $30 y $130 si le agregan servicio de grúa y otros beneficios. De acuerdo al modelo del vehículo se pude conseguir primas de $200 o $300 en adelante.

Nota de 2001online

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado