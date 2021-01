Por un billete de 20, pagan 10: La insólita compra de dólares en Venezuela

- Publicidad -

En un transitado bulevar de Caracas se escucha la oferta: “se compran billetes rotos, billetes deteriorados”.

“Dependiendo del estado en que esté el billete lo pagamos al 50 por ciento menos. Es decir, si el cliente nos da un billete de 20 dólares muy deteriorado, le damos uno de 10 “, explicó a la VOA un hombre que se dedica a este intercambio, quien prefiere reservar su identidad.

De interés: Los bots más útiles de Telegram y lo que la distingue de otras redes sociales

- Publicidad -

Aunque pueda parecer una pérdida de dinero para muchos, dice que, a diario reciben a personas interesadas en el canje. “Hay muchos negocios que no te aceptan los billetes deteriorados, y la gente, para no perder toda la plata prefiere aunque sea, recibir menos. Nosotros podemos comprar hasta 100 dólares diarios en billetes deteriorados”, explica el joven.

Cuenta que el negocio comenzó a surgir en 2019, con la profundización de lo que los economistas llaman dolarización espontánea.

“Al no ser la dolarización oficial, estamos en un mundo donde no hay autoridad monetaria y donde no hay regulaciones de ningún tipo”, advierte el director de la firma Anova, Omar Zambrano, quien destaca, que al no haber leyes que rijan el intercambio de divisas extranjeras en Venezuela, quienes las reciben, buscan cómo protegerse.

“En un inicio, cuando comenzaron a circular los dólares, el temor a recibir dólares falsificados, básicamente, llevó espontáneamente a crear esta especie de costumbre de sobrecumplir con el tema del dinero. Una cosa ridícula”, comenta el especialista.

Otro de los factores que impulsan esta práctica, según especialistas, es que el Banco Central de Venezuela está sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que impide al gobierno en disputa de Nicolás Maduro importar dólares en efectivo a la Reserva Federal, para hacerlos circular en el mercado nacional.

Vea el trabajo completo en VOA noticias.com

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado