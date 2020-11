Se acerca la temporada navideña y el pernil se aleja de la mesa por su alto costo

- Publicidad -

ElImpulso.com realizó un recorrido por el Mercado Terepaima de Barquisimeto para consultar los precios del pernil, un plato navideño que por su elevado costo se ha vuelto inalcanzable ante los bajos salarios que perciben los ciudadanos.

En este popular mercado de la capital larense, el precio del kilo de pernil varía dependiendo del establecimiento, ubicándose desde 2.700.000 bolívares el kilo con hueso y 3.300.000 bolívares sin hueso.

“Han estado bajas las ventas porque a diario estamos ajustando los precios, ahorita el que puede se lleva 5 o 3 kilos y antes se llevaban la pieza completa de 7 u 8 kilos”, declaró a Elimpulso.com un encargado de una carnicería.

- Publicidad -

Pero estos montos no están al alcance de todos, tal como quedó evidenciado en una consulta realizada por el equipo periodístico.

Lea además : Un servicio de taxis desde Caracas a San Fernando de Apure-se cotiza en $1.200

“El sueldo que uno gana no da para eso, yo trabajo por mi cuenta vendiendo conservas y hallacas y aún así no me alcanza. El precio del pernil no lo he visto pero me imagino que está carísimo, no creo que este año podamos comerlo en mi familia”, indicó la señora Rosalba Durán.

Lidimar Arrieche, otra de las personas consultadas, señala que ha decidido emprender en la venta de hallacas con la finalidad de generar ingresos extras y poder adquirir el pernil y cubrir los gastos básicos de ella y su familia.

“El pernil está costoso pero espero comerlo con el favor de Dios, por eso pensé en vender hallacas y tener un ingreso extra. Ya compré las hojas, el hilo y voy a comprar el cochino. He gastado 5.000.000 de bolívares y eso me rinde para hacer 50 bollos o hallacas”, afirmó.

Nota de El Impulso

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado