Bombonas de gas doméstico se venden en dólares

Alicia Rodríguez tenía más de 3 meses esperando que el camión del gas llegara a su urbanización en El Paraíso. Llamadas a diario para pedir una bombona eran respondidas con un: “Ahorita no tenemos”.

Ante la desesperación se tomó un día para buscar en la calle, ya que la cocina eléctrica donde estaba cocinando se quemó con los constantes bajones de luz. Y comprar comida hecha no es factible en esta economía.

“De tanto preguntar me dijeron que en La Vega el camión iba una vez a la semana. El problema es que mi bombona es de las grandes, yo no tengo vehículo para transportarla, ni sé como conectar o desconectar ese sistema. Vivo sola con mi mamá así que no tengo mucha ayuda en esas cosas. Así que me tocó cambiarla por dos pequeñas, para salir con una a buscar un camión. Al conseguir uno, me dijeron que no era su zona pero que podían vendermela por $5, al tratarse de una excepción”, narró Rodríguez.

Ahí es donde explica que comienza su “calvario”, debido a que gastar $5 por una bombona pequeña no entraba en su presupuesto por lo que está pensando en volver al pasado y recurrir a la leña. «He visto que la gente está cocinando con leña porque es imposible conseguir un camión para las zonas de El Paraíso, ya que argumentan que solo pueden repartirlas en los barrios y según pedido del Consejo Comunal. Creo que me tocará volver a la prehistoria y cocinar con leña».

Daniel Ruiz, es otro vecino de la zona con la misma disyuntiva. Él ha recorrido un poco más Caracas en búsqueda de bombonas de gas doméstico y consiguió los precios. «En la avenida Morán, La Yaguara, La Vega, hay sitios que venden las bombonas de todos tamaños, pero a unos precios exorbitantes y en verdes. No aceptan transferencias, ni pago móvil, ni bolívares en efectivo. Sólo dólares. Por una bombona de 10 kgs, cobran $2. Por una grande $8. Eso es seis veces más del precio establecido para éstas. Ellos aseguran que les cuesta mucho conseguirlas, que son intermediarios, que eso es el negocio de la zona», aseguró Ruiz.

El problema de la falta de gas no es solo en Caracas. En el interior del país la problemática es aún más grave. Denuncian que padecen por meses esperando un camión que los surta, y las que pueden llevar no alcanzan para todos.

