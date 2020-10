Diario El Tiempo: 80% de los docentes iniciaron el programa de educación a distancia sin estar capacitados

- Publicidad -

La educación a distancia tiene características especiales por lo que los docentes necesitan, además de servicios de electricidad y conectividad optimas, la debida capacitación para que el método de enseñanza sea efectivo, según Belkis Bolívar, educadora y secretaria ejecutiva de legislación laboral de Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Destacó que la Federación Venezolana de Maestros (FVM) realizó una investigación con la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Federación para el Desarrollo Integral del Docente, en el pasado mes de agosto, donde utilizando la figura del estudio de opinión se le preguntaba a una población aleatoria sobre la capacitación del docente para asumir las clases a distancia, detalló la educadora.

“El 80 % respondió que los docentes no están capacitados, ya que, no poseen recursos tecnológicos y por ende no pueden ofrecer clases a distancia. La muestra fue de 600 encuestados entre docentes, padres o representantes. Se coincidió en 90 % que el contenido de la educación a distancia era de regular a mala. Esos son algunos datos por los cuales reconocemos que este plan ha sido un fracaso”.

Explicó que el maestro de aula está acostumbrado a trabajar de forma presencial. El método de enseñanza a distancia tiene características especiales lo que significa que para el inicio del nuevo año escolar bajo la metodología Online el docente venezolano no ha sido formado.

“Existe un incumplimiento por parte del Ministerio de Educación, han debido en principio capacitar al docente para que pudiera tener las herramientas para trabajar a distancia”.

Bolívar recordó que al cierre del trimestre, correspondiente al año escolar pasado, muchos docentes no se incorporaron al método de enseñanza porque no tenían los recursos o no se pudieron conectar. “Aunado a ello, los pocos que pudieron hacerlo ofrecieron un servicio educativo muy débil”

Para la secretaria ejecutiva de legislación laboral de Federación Venezolana de Maestros (FVM), los problemas de la pandemia han elevado a la opinión pública la violación del derecho a la educación de los estudiantes, situación que se une a la falta del Estado, quien no ha cumplido con los compromisos contractuales de los educadores.

“Hasta ahora el Ministerio de Educación tiene una deuda con los docentes del 280 % del aumento salarial, que viene desde octubre de 2018, cuando se decretó la reconversión monetaria. Un docente I ganaba ocho salarios mínimos, un docente VI ganaba entre 16 y 20 salarios mínimos para pasar luego a ganar un salario mínimo, que para ese momento eran 1800 bolívares”.

Bolívar detalla que antes de siquiera hablar de pandemia los centros educativos administrados por el Estado venían experimentando carencias de todo tipo. “En el tema de la infraestructura ya las escuelas venían con serias deficiencias que denotaban falta de mantenimiento. Los servicios públicos como agua o electricidad fallan. En el caso del gas para preparar los alimentos correspondientes al PAE es bastante difícil de conseguir. Los docentes trabajan sin recursos pedagógicos. Los profesores de educación física en su mayoría no cuentan con canchas en buen estado para trabajar, y mucho menos pelotas o colchonetas”.

Al hablar de la interconectividad la docente deja en claro que en buena parte de las escuelas “no hay tecnología, mucho menos hablar de internet el cual es inexistente”.

“Cuando llega la pandemia y el Estado decreta la educación a distancia nosotros fijamos como posición que es imposible que se cumplan los parámetros de la Unesco para la educación a distancia, en primer lugar, porque Venezuela posee una de las peores conexiones a internet de la región y en segundo lugar el servicio eléctrico en el país es una lotería; teniendo incluso estados en donde están más tiempo a oscuras que con luz”.

Detalla que el salario del docente no es suficiente ni siquiera para alimentarse o vestirse, “y mucho menos para proporcionarle recursos tecnológicos para que pueda ofrecer educación a distancia”.

