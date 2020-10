Antero Alvarado: «Se requiere estructura de negocio que permita al sector privado invertir en gas domestico»

- Publicidad -

En Venezuela no existe una solución mágica que permita solucionar en lo inmediato las fallas existentes en el suministro de gas doméstico dado los altos costos que se requieren para la importación y la carencia de una estructura de negocios que permita al sector privado realizar tales inversiones, según Antero Alvarado, director de Gas Energy para Venezuela y profesor del IESA.

Durante una entrevista en Unión Radio Alvarado explicó que en el país no existe una estructura de negocios para que una empresa privada decida realizar inversiones en el área. “La bombona no puede seguir constando lo que cuesta, quizás 10 dólares por bombona. Pero no todos pueden pagar y el gas se convierte en un producto de lujo porque una bombona de 10 kilos dura 15 días. No existe una estructura de negocios para que un inversionista pueda solucionarlo”.

A su juicio la debacle de los servicios públicos en Venezuela (al gas y la gasolina) ocurrió por diversos factores entre ellos la falta de inversión, de visión de negocios, de planificación y ver el tema del gas no como un negocio, sino como labor social.

“Más de cinco millones de familias dependen del gas comunal que actualmente no tienen cómo poder llenar las bombonas y por ello han tenido que depender de la leña para cocinar lo que ocasiona problemas de salud además de daños ambientales”.

Alvarado sostiene que la situación es muy compleja por lo que considera que la importación de propano podría entrar en la ayuda humanitaria.

“Existe un pequeño hueco legal en las sanciones de Estados Unidos donde la importación de gas propano no entra dentro de esas leyes, por lo que sí podría ser importada por un inversionista privado a pesar que Pdvsa tiene el control de muelles, tanques e infraestructura. Sin embargo, aquellos que deseen hacerlo deben pedir permiso, notificar a EE. UU. y explicar que si se importará propano será para privados y no para la estatal petrolera”.

El experto aseguró Venezuela tiene mucho más gas metano, “Existe una red que todavía abarca muy poca población, explicando que solo el 7% del país recibe este recurso vía directa. Por ello debe hacerse una red de distribución del gas en todos los estados del país y aprovechar ese gas que, por lo menos en Monagas, se quema diariamente”.

