Reparaciones del hogar o electrodomésticos se pagan en dólares

Atrás quedaron las épocas en las que los venezolanos esperaban cobrar sus aguinaldos para reparar lo necesario en sus hogares. Otros pedían presupuestos por estas fechas para pintar sus casas. Y hasta había quienes decidían comprar electrodomésticos nuevos. Actualmente, la mínima reparación se cobra en dólares y, de acuerdo a los testimonios recabados por Descifrado, la menor tarifa es de $10.

«La nevera se me dañó por los constantes bajones de luz hace dos meses. El técnico me estaba cobrando $10 solo por ir a la casa a revisarla. Y eso es lo que me pagan en mi trabajo semanal. No podía darme el lujo. Pasé dos meses para reunirlos sin tener que quedarme sin dinero para la comida. Cuando fue a verla me dijo que se había echado a perder la resistencia, que comprándola de nuevo más su mano de obra serían $60. La iré a arreglar en un año», contó Aneida González.

Quienes viven de aportar sus conocimientos y mano de obra aducen que los bolívares no les sirven de nada. «Cualquier repuesto lo consigues en dólares. La comida ya a donde vayas, así sea una bodega del barrio, te marcan los precios en dólares. Entonces ¿cómo voy a cobrar en una moneda que no me sirve?», aseguró el plomero Jesús Caraballo, quien hace trabajos en casas que abarcan desde la plomería, pintura, electricidad y hasta compras a personas mayores que no salen de casa.

Caraballo dio su lista de precios. Por pintar un cuarto, poniendo la pintura, cobra $50. Por un trabajo de electricidad, plomería o albañilería sencillo cobra, según sus palabras «barato», el monto de $30. Y por hacer favores, como comprar alimentos, buscar efectivo o hacer diligencias, cobra $10.

La moneda oficial en Venezuela sigue siendo el bolívar, sin embargo cada día que transcurre es más difícil verla, usarla y tan siquiera mencionarla. En las calles todo se maneja en divisa americana, a pesar que muchas empresas y la administración pública sigue pagando un sueldo en bolívares.

«Con lo que gano en bolívares pago saldo y servicios. Más nada. Con los rebusques que hago no acepto sino dólares. A quien me dice «te lo pago al cambio» le doy plazo a que me los consiga en verdes», narró José Blanco, trabajador ministerial que además arregla laptops, computadoras o celulares a domicilio.

Blanco añadió que por actualizaciones de software, limpiar computadoras de virus o colocar programas, cobra $20. Si la falla es más compleja puede llegar a costar hasta $50. Y no cobra por el domicilio.

Los entrevistados concordaron en pedir al Gobierno que sincere la economía y deje de pagar centavos de dólar como sueldo mínimo. Que además según la ONU quien gane menos de un dólar diario está en pobreza extrema, lo que colocaría a Venezuela como el país con el peor sueldo del mundo.

«En toda Latinoamérica los sueldos no bajan de $300 mínimo. Y aquí ni a uno llegamos. Eso sí es un crimen de lesa humanidad», agregó Blanco.

Ante esta dura realidad del venezolano, en las últimas semanas se han registrado protestas en varios estados del país. Las exigencias: sueldo digno, servicios que funcionen y respeto a los Derechos Humanos.

