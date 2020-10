Conozca por qué el tradicional panettone podría no ser una opción en las mesas venezolanas este diciembre

- Publicidad -

Cuando faltan dos meses para que llegue diciembre, ya empiezan a aparecer en los anaqueles de algunos establecimientos. Como por ejemplo el tradicional panettone. Sin embargo, sus precios asustan a los clientes.

«Cómo un panettone, que ni siquiera es el grande, va a costar 10 dólares. Eso me asustó. Apenas es octubre. O sea, que en dos meses será el doble porque esta es la única economía que hasta al dólar lo devalúa. Bien fea va a ser esta navidad, confinados y sin esperanzas de poner una mesa con los alimentos típicos», narró una cliente sorprendida.

Con el precio de la divisa en 430.670, según la tasa oficial del Banco de Venezuela, un panettone de 900 gr cuesta $10,47. Y el pequeño unos $7,50. Para el bolsillo del venezolano promedio es un duro golpe que no puede darse.

«Mi sueldo oficial son 0,92 centavos de dólar. Me rebusco y gano al mes $50. Con eso solo logro comer 1 vez al día, y eso porque soy solo. Si tuviera hijos no sé qué haría. Entonces ¿cómo me doy el gusto de comerme un panettone en diciembre con esos precios? No puedo. Es imposible», explicó José Rivera.

