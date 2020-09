Gremio de enfermeras en crisis por bajos sueldos y deficientes condiciones de seguridad laboral

- Publicidad -

Poco alentador es el panorama del sector salud en Venezuela de cara al último trimestre del año 2020. La Presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital sostiene que si se quiere evitar un alto repunte de los casos por Covid-19 en el país, se deben tomar de forma urgente las medidas epidemiológicas apropiadas, así como las señaladas por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman).

“Debemos estar atentos al segundo informe publicado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, allí dan unas recomendaciones que deberían ser acatadas por la administración de Nicolás Maduro (…) La Academia indica que si no se toman las medidas para ralentizar la propagación, pudiéramos contabilizar 14.000 contagios diarios en diciembre”, dijo la licenciada Ana Rosario Contreras al ser consultada por Elimpulso.com.

En cuanto a las medidas propuestas por Acfiman, estos exponen que es necesario ampliar la capacidad diagnóstica y hacer entre 8.000 y 10.000 pruebas PCR al día, de manera descentralizada; instan a tener resultados antes de 3 días que permita ubicar los focos de contagio a tiempo y agregan que el país no debe flexibilizar las medidas.

Recuerda Contreras que a mediados de marzo la Organización Panamericana de la Salud (OPS)indicó que Venezuela no estaba en condiciones para soportar la pandemia del coronavirus, por tanto, la preocupación crece en los trabajadores de la salud al no contar con el respaldo de las autoridades.

“Estamos seguros que hasta estos momentos el personal de salud ha demostrado vocación y compromisos con los pacientes (…) no solamente estamos trabajando de gratis porque el sueldo no alcanza, es que estamos arriesgando nuestra propia vida para salvar la de otros”, comentó la profesional, haciendo también referencia a la carencia de medicamentos, equipos de bioseguridad e instituciones sanitarias no aptas.

Por otra parte, ante el relajamiento de las medidas, Contreras preguntó a modo de reflexión: “¿Qué va a pasar si un día usted, que me está leyendo, es contagiado por el coronavirus o necesita tratarse otra patología, y no hay médicos ni enfermeras porque se enfermaron o simplemente dejaron de trabajar para no seguir arriesgando su vida?”.

Seguidamente, dijo que si en Venezuela no se aplican los cambios necesarios y de forma urgente, seguirá el gremio de la salud arriesgando sus vidas y la de su familia.

Falta de trabajadores de la enfermería: Una batalla más con la que lidiar

Durante la entrevista, la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital señaló que a la lucha contra la pandemia y las precarias condiciones salariales y laborales, se suma la deserción de los trabajadores de enfermería.

Explica que Venezuela debería contar con al menos 120.000 enfermeras, no obstante, estima que para la fecha se mantienen activas tan solo el 25% de la mencionada cifra: 30.000.

“Tenemos un déficit importante del personal que ha formado parte del movimiento migratorio forzado en Venezuela, huyendo a tener que trabajar en las condiciones de riesgo y sin una remuneración económica que les permita calidad de vida”, dijo, detallando además que una licenciada en enfermería obtiene una ganancia de entre Bs. 1.200.000 a Bs. 1.500.000 que al día de hoy representan, según la tasa del Banco Central de Venezuela, unos 3 dólares al mes.

Decesos por Covid-19 en el personal

La también vocera nacional de enfermería expresó su preocupación por la cantidad de decesos a causa del coronavirus. Indicó que hasta la fecha se registran 170 trabajadores de la salud fallecidos con criterios para Covid-19, de los cuales 35 pertenecen al gremio de enfermería.

