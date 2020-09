Jesús Faría asegura que hay meses con cero ingresos por exportación de petróleo

- Publicidad -

En palabras del economista y constituyente Jesús Faría, la situación económica que atraviesa Venezuela es consecuencia de la caída de los ingresos petroleros y la producción de crudo, hechos que atribuye a las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos.

Admitió que el país ha dejado de recibir ingresos de la exportación de petróleo (que representan el 95% de la economía venezolana), así como las fallas que disminuyen la operatividad de la industria.

“Hay meses en los que no entra absolutamente nada (…) no tenemos los mercados, no tenemos la forma de transportarlo, no tenemos forma de cobrarlo, ni acceso a la tecnología”, dijo entrevista para Primera Página, por Globovisión.

- Publicidad -

Lea además: Academia de Ciencias estima que Venezuela podría registrar entre 7 y 14 mil casos diarios de covid-19 en diciembre

Faría enfatizó que para agosto de 2017, fecha en la que se produjo la primera sanción del Gobierno estadounidense, la producción petrolera era de 1 millón 900 mil barriles diarios, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

“Con eso tendríamos recursos suficientes para realizar mantenimiento de las industrias, los servicios públicos, producir alimentos y combatir la pandemia, ha ocurrido un desplome terrible (…) hemos tenido meses en que la producción llega a cincuenta, cien mil barriles diarios (…) aquí las que producirán eran las empresas extranjeras dentro de las empresas mixtas, y se han ido, porque el Gobierno de Estados Unidos, las amenaza con sanciones”, increpó.

El constituyente rechazó que las sanciones sean utilizadas para ejercer presión hacia un cambio político. “Tú no puedes someter a un pueblo a penurias para cambiar un Gobierno. Estos monigotes encabezados por Guaidó, han hipotecado al país, y es nuestro deber mantener la soberanía”, manifestó.

Consultado sobre la reciente designación de Delcy Rodríguez como ministra de economía y finanzas, Faría quien también fue titular de esa cartera, afirmó que “no necesariamente hay que ser economista” para ocupar el cargo.

Destacó que el nombramiento de Rodríguez, quien es abogada y ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destacan su paso por la cancillería y la vicepresidencia ejecutiva, responde a una “estrategia clara” que tiene el Gobierno frente a las políticas económicas y las sanciones.

“La economía no es exclusiva de los economistas, lo que sí hay que tener es una estrategia clara y el país la tiene (…) hay que superar el bloqueo, que determina los grandes problemas de la población: acceso a los alimentos, a la gasolina, a los servicios públicos (…) no va a ser una tarea solo de ella (Delcy Rodríguez), sino de todo un equipo que va asumir grandes responsabilidades”, puntualizó.

Nota de Globovisión

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado