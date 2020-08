Venezolanos con enfermedades crónicas piden medicamentos

- Publicidad -

Venezolanos con enfermedades crónicas aseguran sentir desesperanza por la falta de medicamentos y algunos de los afectados señalan al gobierno en disputa como responsable directo de la situación.

Por VOA

Margarita Pérez, paciente de cáncer que lleva cuatro meses sin poder conseguir la medicina que necesita, expresó profunda tristeza tras realizar un largo viaje hasta la capital del país, para intentar conseguirla, sin éxito.

“Tengo cáncer de mama, tuve una mala praxis, dependo de un medicamento para vivir y no lo consigo. Soy venezolana, tengo derecho a vivir como persona, como ser humano”, apuntó Pérez a la Voz de América.

Por su parte, Luis Salazar, que se sometió a un transplante de riñón, destaca que lleva meses informando sobre la situación a las autoridades sanitarias, pero no ha obtenido respuesta.

“Nosotros no estamos enfermos, del riñón, en mi caso, porque quiero. Yo no quiero este estilo de vida, no lo deseo para nadie, me imagino cómo serán mis compañeros los que se están dializando”, apunta este ciudadano consultado por la VOA.

Ante tales reclamos que se repiten en todo el país, el ministro del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, informó sobre la activación del denominado ”motor farmacéutico”. El mecanismo incrementaría la producción de medicamentos de todo tipo, especialmente durante la pandemia, en colaboración con laboratorios privados.

“Estamos respondiendo al llamado del presidente Maduro en el medio de la pandemia y en medio de la cuarentena social. Bueno, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que, tomando tomas las medidas de seguridad, garanticemos la producción de medicamentos en el país”, indicó el funcionario

El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, por su parte, informó recientemente que las farmacias del territorio nacional tienen entre un 75% y un 80% de desabastecimiento en medicinas. La situación, dijo, no se traduce en que haya alta producción de medicamentos, sino en que sus costos superan el alcance del bolsillo de los venezolanos.

