Pago móvil supera en uso a los puntos de venta

Economistas eñalan que debido a la cuarentena y la imposibilidad de ir a algunos comercios, resulta más sencillo pagar por pago móvil. En el país el internet y las líneas telefónicas fallan mucho por lo que pagar con punto de venta es más lento. Expendedores afirman que los buhoneros utilizan más el sistema de pago móvil.

El economista Luís Oliveros aseguró que el pago móvil como forma de pago se está usando mucho en las transacciones. “La gente no puede ir al comercio porque estamos en cuarentena o muchas de las ventas se están haciendo por WhatsApp y es mucho más fácil pagar por pago móvil que por puntos de venta”.

Cada vez más negocios aceptan esta modalidad de pago porque “tengo entendido que la comisión que se cobra por pago móvil es mucho más baja que el punto de venta”.

Añadió que “el aparato para pagar por débito o el punto a veces no sirve, en ocasiones se cae la señal, se cae el internet, mientras que cancelar por pago móvil pareciera que es más fácil de hacer”.

Con respecto a los pros y contras del uso de pago móvil como forma de pago, Oliveros indicó que como punto en contra está el hecho de que “el cliente se equivoque al usar el pago móvil, tal vez al colocar un dato al momento de pagar”.

“No soy tan ducho manejando pago móvil, incluso me puedo equivocar haciendo eso, pero pareciera que hay más denuncias de que una persona haciendo un pago por un punto de venta se equivoque, o que cobren y no se refleje la transacción, a diferencia del pago móvil que pareciera que es mucho más rápido”, enfatizó.

Comentó que los pagos se hacen mayormente por tarjeta de débito porque muy poca gente tiene límite suficiente en las tarjetas de crédito para pagar”.

Oliveros aseveró que “yo no usaba pago móvil, ahora me parece mucho más cómodo para operaciones en internet. Por ejemplo si me meto en Mercado Libre o si voy a comprar algo en algún sitio y me dicen que puedo pagar con pago móvil porque el punto de venta no está funcionando, que eso pasa mucho”.

Recalcó que “con el pago móvil se puede pagar muy rápido. La tecnología, sobre todo las líneas telefónicas, tiene muchos problemas en Venezuela”.

En un recorrido por algunos comercios de la ciudad, se constató que la mayoría de los negocios trabajan con el pago móvil.

El dueño de la charcutería Shambala; José Hernández indicó que “el pago móvil se impuso como forma de pago por problemas con los puntos de venta y la falta de efectivo”.

Añadió que “el pago móvil es una vía alterna que ahora se usa mucho y es más eficaz en la comercialización porque a veces falla el sistema de punto de venta que son fijos. Es muy utilizado por el comerciante formal y por los minoritas o buhoneros”.

Como punto negativo el pago móvil, afirmó que “en la transacción al cliente le descuentan un porcentaje por cancelar con pago móvil, y al receptor también le debitan un porcentaje una vez efectuada la operación”.

Refirió que lo único que debe saber el cliente son los cuatro dígitos iniciales de la cuenta a transferir y entidad bancaria”.

En general, todo comerciante puede trabajar con pago móvil, hasta los informales, mientras que el punto de venta es para personas jurídicas y firmas personales.

El dueño de Telotenemo.com, Pablo Silva indicó que “el pago móvil se popularizó porque había mucho retardo en el proceso. El 90% de los negocios ya usan pago móvil”.

Añadió que el 100% de los comerciantes informales y el 90% de los formales, utilizan pago móvil. El dinero se hace efectivo rapidito en la cuenta del comerciante, como aspecto negativo es que se hace engorroso por la cobertura, la señal de internet”.

Aseveró que para usarlo el consumidor solo requiere manejar su Smartphone, estar suscrito a la aplicación y los datos del negocio.

El dueño de Inversiones Qi, Hendri Qi señaló que el uso del pago móvil a veces supera al punto de venta y a veces no porque el punto es más rápido y el pago móvil es personal. Uno paga impuestos y el otro no”.

Aseveró que el pago móvil “sirve más para los buhoneros. El banco le cobra al cliente una comisión”.

Aseguró que el sistema de pago por celular “es bueno porque es otra opción, si se cae Cantv usas pago móvil. Los buhoneros lo usan más porque no tienen empresa ni registro mercantil, no pagan impuestos”.

Acotó que lo negativo del pago móvil es que a veces no llegan los mensajes de pago. Al cliente solo le hace falta el teléfono, la cédula y el número del negocio”.

El usuario Ernesto Oduber aseguró “yo estoy feliz porque en La Guaira las conexiones son malas y el pago móvil me fue muy útil. Transferí de mi cuenta Mercantil a la Banesco para pagarle con débito a la china del local donde hice una compra”.

La encargada de Inversiones Criussan, María Angel señaló como aspecto negativo del pago móvil “que tienes que tener en cuenta el cliente, que sea de confianza porque nos han dado datos que no son, los pagos no se hacen y se pierde la plata”.

La encargada de El sazón Andino, Leyda Vivas, indicó que cada vez los negocios adoptan más esta forma de pago. “La gente lo acepta a instante porque es más efectivo, aunque a veces es complicado porque se cae el internet, aquí es lento”.

Destacó que “hay gente que hace trampa con el pago móvil y lo que llega es un mensaje. Por el 2661 m llegan los mensajes del banco con el pago y un cliente copió y pegó un mensaje viejo y no me pagó”.

Precisó que “lo positivo es que de una vez el dinero cae en la cuenta. El cliente debe saber los datos, afiliarse, el celular, cédula el comerciante, banco y tipo de cuenta”.

El encargado de Comercial Punto Verde, Jorge Shalbaz dijo que “el pago móvil resolvió mucho problemas porque a mucha gente no le pasa la tarjeta”.

