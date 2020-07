Guaidó pidió a la población no participar en la «trampa» del 6-D

- Publicidad -

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este domingo que el tiempo de Nicolás Maduro en Miraflores terminó que «la V República murió», por lo que alentó a la población a mantenerse firme en la lucha por la libertad.

Durante el Congreso Nacional de la Unidad, de la Asamblea Nacional el también presidente del Parlamento se refirió al nuevo aniversario de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela y aseguró que en estos momentos la población abraza la esperanza de un mejor futuro. «Con el fin de la V República nos toca hacer renacer a Venezuela, lograr la segunda independencia luchando en contra de una dictadura”.

Al cumplirse 209 años de la Firma del Acta de la Independencia Guaidó destacó que después de 1811, nuevamente debemos transformar en fuerza la frustración de no haber logrado la libertad frente a un régimen sumiso a Cuba.

Aseguró hoy los venezolanos celebran la primera Independencia; pero al mismo tiempo se trabaja por lograr la segunda y “no descansarán hasta lograrlo”; a pesar de la persecución y acoso del régimen; entre los que citó como ejemplo el secuestro del Palacio Federal Legislativo, y el “arrebato de los partidos políticos”.

Reiteró que Dios concede la victoria a la constancia, «el pueblo venezolano ha enfrentado una y otra vez a la dictadura».

Aseguró que su gestión trabajará incansablemente por ver regresar a millones de venezolanos al país. «No descansaremos un segundo hasta lograr la independencia, la pregunta es cuándo y cómo, hemos construido una mayoría movilizada, una alianza fuerte de propósito para exigir ser libres”.

Guaidó pidió a todos los sectores a “no participar en la trampa del 6 de diciembre y luchar por lograr las condiciones electorales que permitan unos comicios libres, justos y verificables en donde los venezolanos tengan el pleno derecho a decidir.»

“Hemos estado en la calle demostrando mayoría, recuerdo a quienes dieron su vida, que no sean en vano sus sacrificios. Con el terrorismo no nos van a detener, vacilar es perder, no nos vamos a prestar para una farsa, lo del 6 de diciembre es una trampa”, sentenció el presidente encargado.Recordó que el régimen no tiene respaldo internacional, por ello usan las Faes para generar miedo», expresó.

El presidente interino aseguró que el plan del gobierno es dividir a la oposición. «Nuestro plan tiene que ver con la coalición internacional, con generar encuentros. Nadie nos va a regalar nada, no vamos a mendigar derechos sino a exigirlos, hemos designado comisionados y hemos visto resultados, la lucha definitiva nos debe encontrar juntos en una gran alianza, y hacerle la vida imposible a la dictadura”.

