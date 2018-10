Por la falta de transporte estudiantes de Vargas van a pie para la escuela

- Publicidad -

Debido a la falta de transporte que hay para San Julián y Caraballeda desde hace algunas semanas, los padres y representantes tienen que movilizarse a pie junto a sus representados para que puedan asistir a sus clases, lo que ha generado que los infantes lleguen cansados y después de su hora de entrada.

Karelyn Guerra sostuvo que “los transportistas se la pasan diciendo que no hay transporte porque necesitan cauchos e insumos pero uno los ve trabajando como transporte privado. ¿Dónde están las autoridades de esas líneas que no los hacen trabajar?”, reseña un trabajo publicado en La Verdad de Vargas.

Agregó que la maestra de sus hijos les ha llamado la atención por no llegar a la hora, “pero ¿cómo hacemos si no hay camionetas? Antes por lo menos uno esperaba y podía subir en un autobús, pero ahora no. Tenemos que caminar y no podemos hacerlo rápido porque los niños se cansan ya que esto es pura subida”.



Guerra mencionó que en ocasiones ha tenido que pagar 50 soberanos para subir desde La Cocada hasta el pueblo de Caraballeda, pero no le es viable seguir pagando esa cantidad porque el dinero que gana no le da para eso.