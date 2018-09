A ESTA HORA/ EEUU señala que no está planteada reunión de Trump con Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos manifestó este miércoles que no está al tanto de una supuesta reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, el Departamento de Estado indicó que no espera la visita de Nicolás Maduro a Nueva York donde se realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas, según informó VPItv.

Esto de produjo a partir de información que difundió Caracol Radio donde destacó que Maduro sostendría una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las 4 de la tarde.

De la misma forma, Reuters publicó que la “Casa Blanca dice que no hay ninguna reunión planeada entre los presidentes de EEUU, Donald Trump y el venezolano, Nicolás Maduro.

“Una reunión entre el presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump, y su par venezolano, @NicolasMaduro, no está en los planes, dijo el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders”, publicó Reuters.

No meeting is planned between U.S. President @realDonaldTrump and Venezuelan President @NicolasMaduro , @WhiteHouse spokeswoman Sarah Sanders said on Wednesday https://t.co/kc1T38cDlp

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) 26 de septiembre de 2018