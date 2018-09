Cavilac: costos de producción superan precio de venta de la leche

- Publicidad -

Caracas.- El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas –Cavilac-, Roger Figueroa, ratificó que los costos de producción superan el precio de venta de la leche. “Hemos tratado de llegar a acuerdos para entender en conjunto cómo se construye el precio de los productos lácteos, la leche pasteurizada y la mantequilla”.

“El precio de la leche cruda es uno de los componentes fundamentales de ambos productos la semana pasada estaba en Bs S 20 el litro a puerta de corral, es decir no le has hecho la transformación, no la has pasteurizado, no has pagado nómina”,

Destacó que el otro factor importante que incide en el precio de la leche es el empaque. “Obviamente toda la industria se ha estado moviendo (para conseguir el plástico) cuya materia prima la surte Pequiven que nos ha ayudado y ha hecho un esfuerzo enorme, pero la cantidad que nos surten es de apenas un 35% de las necesidades que tenemos”

El representante de la industria láctea señaló que también hay que incluir el precio del transporte y de los repuestos de los vehículos que se usan para transportar el producto final.

Reiteró que “la industria no ha acordado precios para la leche, hemos discutido para llegar a la conclusión de que no es posible acordar precios para la leche, debido a que la cantidad que se produce en el país, alrededor de 6 millones, no alcanza para surtir las necesidades nacionales porque apenas el 20% de ese total de 6 millones sirve para industrializar”.

Figueroa señaló que han sostenido varias reuniones con representantes del Ejecutivo y anunció que este martes sostendrán un nuevo encuentro para intentar sellar algún acuerdo.

Con información de Unión Radio