Olalquiaga llama a recuperar la confianza y respeto en el país

Caracas.- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, llamó a rescatar la confianza y el respeto en el país, los que destacó como elementos fundamentales para la construcción de la convivencia.

En su discurso de apertura del Congreso de Conindustria 2018, expresó que “la confianza es la que nos permite desenvolvernos bajo un mismo paraguas que se llama el imperio de la ley o el estado de derecho”.

Para el industrial, el objetivo principal de este evento se centra en reflexionar y debatir ¿qué es lo que queremos ser?, ¿cuál es nuestro propósito común?, ¿qué valores y principios nos unen?, de esos que forman las piedras angulares sobre los que se forma el modelo de institucionalidad, como tejido para la construcción del trabajo como herramienta de prosperidad nacional.

–La virtud de este debate es que todos seamos partícipes del consenso nacional que debe producirse en torno al país que queremos construir, apuntó.

Agregó que en el siglo XXI la vida cambia frente a nuestras narices. No es el petróleo sino la inteligencia artificial; no es la persecución de la productividad en manufactura sino la de la inmortalidad real en los laboratorios lo que reta las metas del ser humano hoy. Esto no es porque el petróleo y la productividad no sean importantes, sino porque son barreras conquistadas. “Sin embargo, para nosotros son barreras para conquistar”.

Para Conindustria está claro que el país que construyamos debe ser el producto de una sociedad que persigue un propósito de justicia, de oportunidades para la superación material, de ética, de convivencia, de respeto, de aplicación de fundamentos que nos lleven a dar lo mejor de cada uno de nosotros, en función de un bienestar que, si bien es colectivo, se construye sobre los méritos y éxitos individuales, señaló.