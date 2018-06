“Guyana está por convertirse en productora de petróleo”

Guyana estaría por convertirse en nación productora de petróleo. Tras varios años taladrando, la compañía estadounidense ExxonMobil encontró entre 3,2 y 3,7 mil millones de barriles cerca de las costas del país sudamericano, según reportó el sitio web especializado Tanker Trackers.

”Esto debería impulsar la economía nacional”, expresó Tanker Trackers vía Twitter. Recordó que Guyana apenas tiene una población de aproximadamente 750.000 personas.

El hallazgo de crudo en tramos de mar administrados por Guyana pero reclamados por Venezuela ha agriado la disputa territorial entre ambos países en años recientes. Esta semana el Gobierno venezolano anunció que no participará en el procedimiento que introdujo el vecino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la controversia.

