Así de ruda es la hiperinflación venezolana comparada con los otros casos latinoamericanos

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional hizo este lunes un anuncio estremecedor sobre la gravedad de la crisis económica en la que Venezuela se encuentra sumida. A saber, según sus cálculos la inflación interanual en mayo alcanzó 24.571%, lo que hacía el proceso hiperinflacionario nacional el más pronunciado en toda la historia latinoamericana.

¿De verdad fueron rotos todos los récords regionales? Esta pregunta podría tener más de una respuesta, debido a las diferentes estimaciones usadas para medir los aumentos extremos de precios que entre los años 80 y 90 hicieron estragos en los bolsillos de los vecinos. Cinco países latinoamericanos cayeron en hiperinflación antes que Venezuela. De acuerdo con la información provista por la Comisión de Finanzas, estos episodios fueron: Bolivia (1984-1985), Nicaragua (1987-1991), Perú (1988-1989), Argentina (1989-1990) y Brasil (1989-1990).

Durante tales lapsos, la inflación fue de 23.710% en Nicaragua; 11.750%, en Bolivia, 3.564%, en Perú; 1.470%, en Argentina; y 820%, en Brasil. Son estos los porcentajes con los que la AN concluyó que el caso venezolano superó a todos.

Aunque la evaluación definitiva debe considerar los lapsos completos, Venezuela aún no ha tenido la inflación intermensual más elevada de la historia regional. De acuerdo con un artículo publicado en el portal Pordavinci por expertos de la firma Ecoanalítica, ese “honor” le corresponde a Perú, que llegó a tener el indicador en un espeluznante 396,96%. Sin embargo, un análisis del economista Leonardo Vera menciona que la inflación mensual más alta en la historia peruana, en septiembre de 1988, fue de 114%. De todas formas, ambas cifras son mayores que el 110,1% que la AN calculó en mayo para Venezuela y que es el récord nacional. Además, en los dos textos se menciona que Argentina alcanzó un aumento intermensual de alrededor de 196% en julio de 1989, cifra mucho más elevada que la venezolana.

Se haya o no roto el récord tal como lo asegura la AN, lo preocupante es la rapidez con la que ha avanzado. Venezuela lleva siete meses en hiperinflación y ya ha alcanzado niveles que la convierten en candidata al infame lugar en el libro de hitos regionales. Mientras que, según el texto de Ecoanalítica, los ciclos hiperinflacionarios de Brasil y Perú duraron 4 y 2 meses, respectivamente, Argentina estuvo en esa situación por 11 meses, y Bolivia, en 18. El caso nicaragüense no es mencionado en este artículo pero, a juzgar por la información de la AN y la de Vera, el proceso duró entre tres y cuatro años.