Alcaldía de Sucre solicita a los automercados 60% de la mercancía de la cesta básica

Denuncian que el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel llamó a una reunión a los dueños de las cadenas de supermercados más importantes de país, en las cuales le solicitó el 60% de las mercancías de los productos de la cesta básica que éstas recibían para distribuirlos.

Esta medida fue aprobada por 10 concejales: tres del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y siete de la Mesa de la Unidad Democrática (Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista), y fue rechazada por el representante de Acción Democrática (AD), Gustavo Ruíz, y el concejal Manfredo González, según reseña un trabajo del diario 2001.

El concejal del Municipio Sucre Manfredo González rechazó la aprobación que autoriza al Ejecutivo Municipal la creación de la Distribuidora de Alimentos Sucre XXI, que tiene como finalidad la distribución de productos en todo el sector.

En una entrevista al Diario2001 web, el concejal González expresó que no “puede ser distribuido lo que no existe”, alegando que la producción no empieza de la noche a la mañana. “De dónde van a salir los alimentos (…) esta empresa no va a distribuir nada”, comentó.

“La alcaldía les compraría esa mercancía para ellos distribuirlas. Los dueños le preguntaron ¿cómo hacemos con los clientes? (…) la mercancía que llegan a los clientes es poca”, dijo González.

Asimismo, el Concejal sostuvo que hoy en día el productor de alimentos sólo vende a prepago, y puede llevarse hasta un mes de tiempo desde que se paga la mercancía hasta que llega finalmente a los anaqueles, asegurando que con ese mecanismo “se hace difícil el lograr cubrir los costos de reposición”.

Manfredo manifestó que esta medida no viene a acompañado de un plan de incentivo a la producción o en apoyo a la industria al fabricante. “Solo es llegar a los galpones y decir que del 100% de la mercancía dame el 70%”.

Bolsas Clap

Manfredo González añadió que esta acción se pudiera estar dando debido a que ha existido varios pronunciamientos de diversos países latinoamericanos tales como México, Brasil, Colombia y Argentina, asegurando que no le van a facilitar más productos al Gobierno para que puedan distribuirlos en las cajas o bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

“Esta es una medida que viene a sustituir los productos que venían de afuera, pero que ya no seguirán llegando”, sostuvo.