Oliveros señala que aumento de precio del café denunciado por productores obedece a la hiperinflación

- Publicidad -

El economista Asdrúbal Oliveros considera que la “especulación galopante” del café denunciada por productores en realidad obedece a la hiperinflación.

“No hay referencia. Es un ‘sálvese quien pueda’. Por eso quien tiene ingresos en bolívares no tiene manera de resistir. No hay ancla, los precios no paran de subir. La gente sale con rapidez de los bolívares, la tasa de cambio se deprecia abruptamente, no se puede garantizar la reposición de las mercancías. Cada vez menos locales venden”, escribió en su cuenta de Twitter.

Señaló que uno de los elementos más difíciles de un proceso hiperinflacionario es la resistencia de la mayoría de las personas a entenderlo. Detalló que las personas no saben cómo lidiar con ella y, por lo tanto, la cotidianidad se hace más difícil. En hiperinflación, el sistema de precios se destruye. No hay referencia. Es un “sálvese quien pueda”. Por eso quien tiene ingresos en bolívares, no tiene manera de resistir y guapear https://t.co/bmZbyLTef7 — Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) 29 de mayo de 2018 Querida Ginette, se llama hiperinflación… No hay ancla, los precios no paran de subir. La gente sale con rapidez de los bolívares, la tasa de cambio se deprecia abruptamente, no se puede garantizar la reposición de las mercancías. Cada vez menos locales venden… https://t.co/DS6Op91vx5 — Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) 29 de mayo de 2018 Uno de los elementos más difíciles de un proceso hiperinflacionario es la resistencia de la mayoría de las personas a entenderlo. no saben cómo lidiar con eso y la cotidianidad, que ya está bastante afectada, se hace mucho peor — Asdrubal R. Oliveros (@aroliveros) 29 de mayo de 2018 - Publicidad -