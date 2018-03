The Washington Post: El petro pudiera ser la peor inversión de la historia

“No es una exageración afirmar que el petro pudiera ser la inversión más obviamente horrible de la historia”. Así se manifestó con respecto al activo digital venezolano una nota de The Washington Post, la cual reafirma que el petro “no es una criptomoneda” y añade que “no está respaldada en petróleo de ninguna manera significativa”.

El medio norteamericano argumenta que no se puede minar petros nuevos mediante la solución de algoritmos en una computadora, como ocurre con el bitcoin. En vez de eso, solo se puede comprarlo al Estado venezolano. Y aunque el Gobierno ha dicho que establecerá un sistema para cambiar esto, no ha mantenido una versión constante sobre cómo funcionaría tal mecanismo.

El artículo va más allá y niega que el petro sea una moneda de cualquier tipo y no tiene la intención de serlo. “No se puede comprar petros con bolívares, sino solo con dólares, lo que en la práctica significa que los venezolanos no pueden adquirirlos. Además, solo sirven para pagar impuestos en Venezuela y nada más. En otras palabras, los únicos que pueden comprar petros no pueden usarlos, y los únicos que pueden usar petros no pueden comprarlos”, expresa la nota.

The Washington Post plantea que, en vez de ofrecer crudo como garantía del petro, el Ejecutivo venezolano dice que valororizará el activo digital a cualquier precio que el propio Gobierno diga que tiene la cesta petrolera al momento de usar la “criptomoneda” para pagar impuestos.

Para el periódico estadounidense, el petro solo tiene como propósito levantar fondos en dólares que permitan a las autoridades venezolanas pagar su abultada deuda externa mientras elude las sanciones de Estados Unidos. El artículo plantea que la imagen de criptomoneda sirve para atraer inversionistas incautos entusiasmados por el mundo de los activos digitales. Dado que, sostiene, este tipo de inversionistas suele tener poco discernimiento, puede ser cierto que las ventas de petros como el Gobierno las ha notificado (más de 735 millones de dólares) sean reales.

