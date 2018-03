Empresas del Táchira no tienen capacidad para pagar aumento salarial

Empresas del estado Táchira podrían cerrar por no tener la capacidad de pago de nómina, ante el reciente aumento de salario decretado por el presidente de la República Nicolás Maduro, según alertó el presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar

“La situación del sector empresarial es crítica y en este momento el incremento salarial no soluciona ningún problema. Al contrario, lo incrementa, porque una gran cantidad de empresas van a cerrar al no tener capacidad de pago de nómina, ya que no tenían planificado ese aumento”, señaló Aguilar a La Nación.

Para los empresarios, la medida deteriora aún más la calidad de generación de empleo digno y desnaturaliza al ser humano al despojarlo de las posibilidades de crecer y surgir socialmente.

“Cómo hace un empresario para pagar una nómina que no tenía planificada. Hay empresas que lamentablemente van a cerrar, no sé si eso es lo que quiere el Gobierno, que no se hay inversión, ni generación de empleo ni producción, porque al perder el trabajo el camino que queda es la informalidad”, dijo el presidente de Fedecámaras Táchira.

Resaltó que actualmente las empresas no están produciendo ni 40 %, porque no tienen materias primas insumos, ni repuestos y al no tener esto se van paralizando por sí solas.

De manera que este incremento más que un alivio para los trabajadores, representa el aumento de todos los bienes y servicios.

“Suben más los precios y eso se refleja en que no haya nada en los anaqueles de los supermercados ni abastos. La vez pasada el incremento disparó la inflación a un mil por ciento, y en este momento debe estar pasando el dos mil por ciento. El que paga la situación siempre es el pueblo, que no tiene capacidad adquisitiva para poder comprar”, apuntó Aguilar.

