El senador estadounidense Marco Rubio advirtió que su país solo levantará las sanciones contra el Gobierno venezolano y dirigentes oficialistas si se realizan “elecciones libres y justas”.

“El régimen tiene una larga historia de atracción a la oposición a negociaciones, pero nunca hay progreso y las concesiones suelen ser superficiales. Cualquier concesión hecha puede ser anulada luego por la ilegítima asamblea nacional constituyente. Las sanciones no serán levantadas incluso si Maduro chantajea o engaña a algunos opositores a hacer lobby a favor de ello”, manifestó mediante su cuenta de Twitter.

Estas declaraciones fueron emitidas pocas horas antes de la tercera ronda de encuentros en República Dominicana, en el último intento de diálogo entre representantes del oficialismo y de la disidencia.

As talks between Maduro regime & #Venezuela start again tomorrow,some key things to keep in mind. 1/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018

First,regime has long history of luring opposition to negotiations but then progress never made & concessions are usually superficial 2/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018

Second,any concessions made can be easily taken away later by the illegitimate ANC 3/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018

Third U.S. sanctions on #MaduroRegime will not be lifted,even if #Maduro coerces or tricks some in opposition to agree to lobby for it 4/5 — Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2018