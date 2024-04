Voto Joven impulsa la inscripción de más de 1600 jóvenes en el registro electoral

En un esfuerzo titánico por movilizar a la juventud venezolana, la organización Voto Joven logró la inscripción de más de 1600 jóvenes en el registro electoral sólo durante el mes de marzo. Esta cifra, sin duda, es un aliciente en el camino hacia la participación electoral de este sector tan fundamental de la población de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Zulia a la cabeza

El estado Zulia se convirtió en el epicentro de la acción de Voto Joven, con más de 15 movilizaciones que lograron la inscripción de 400 jóvenes. En Lara, la organización también cosechó éxitos con 215 jornadas de inscripción. Caracas no se quedó atrás, con 11 movilizaciones en conjunto con universidades como la UCAB, Monte Ávila y Alejandro Humboldt.

Largas esperas y dificultades: Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Los jóvenes tuvieron que enfrentar largas horas de espera en las afueras de las oficinas del Registro Electoral (ORE), especialmente en estados como Lara, Cojedes y Táchira, donde fallas en el sistema eléctrico complicaron aún más el proceso.

Actitud Estoica

A pesar de las dificultades, la actitud estoica de los jóvenes fue admirable. Bajo el lema #YoMeInscriboConTodo, desafiaron las largas esperas y demostraron su compromiso con el futuro del país.

Jornada especial insuficiente

La organización Voto Joven reconoce que la jornada especial de inscripción implementada por el CNE, si bien aporta nuevos puntos fijos y móviles, no es suficiente para alcanzar la meta de inscribir a los más de tres millones de jóvenes que aún no lo han hecho, aunado a esto el hecho de que no existe ninguna campaña por parte del Estado que ayude a informar sobre puntos y registro. Además, la estructura actual del proceso no se considera la más idónea para facilitar el registro y cambio de domicilio.

Revisión del padrón y apoyo a los jóvenes

Voto Joven hace un llamado a los jóvenes a revisar constantemente el padrón electoral para verificar que su inscripción se haya realizado correctamente. En caso de dudas o dificultades, la organización invita a los jóvenes a contactarlos a través de sus redes sociales, donde podrán recibir asesoría y apoyo para completar el proceso de inscripción.

Voto Joven se mantiene firme en su compromiso de promover la participación electoral de la juventud venezolana. La organización continuará trabajando incansablemente para movilizar a los jóvenes y garantizar su derecho al voto en las próximas elecciones.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descidrado