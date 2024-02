Usher brilló en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en las Vegas

El Super Bowl 2024 no solo definió al campeón de la NFL, sino que también deslumbró con su tradicional show musical de medio tiempo, protagonizado este año por la leyenda del R&B, Usher.

El cantante estadounidense encendió el escenario con sus éxitos acompañado de invitados especiales como Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris, Will I Am y H.E.R. Aunque faltó Justin Bieber, la presencia de estos talentosos artistas no pasó desapercibida.

El espectáculo comenzó con la energía de Usher, quien lució un espectacular traje negro y azul mientras deleitaba al público con su icónica canción «Caught Up».

La aparición sorpresa de Alicia Keys, sentada al piano rojo, añadió un toque de elegancia con su interpretación de «If I Ain’t Got You».

En un momento conmovedor, Usher dedicó el espectáculo a su madre, demostrando gratitud y emoción en el escenario. Con su característico estilo y un talentoso elenco de bailarines, Usher cautivó a la audiencia y mantuvo el ambiente eléctrico en Las Vegas.

El evento, que contó con la participación del DJ Kaskade, quien reemplazó a último momento a Tiesto, ofreció un espectáculo lleno de estrellas tanto dentro como fuera del campo. Aunque no se revelaron todos los invitados con anticipación, la presencia de Alicia Keys y Justin Bieber se rumoreaba en los pasillos de Las Vegas.

Con un repertorio de éxitos y su carisma innegable, Usher dejó una marca imborrable en el Super Bowl 2024, marcando su segunda aparición en el medio tiempo del evento deportivo más grande de Estados Unidos.

