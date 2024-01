Louis Vuitton estrena Colección LV Remix

A lo largo de los años, el monograma de Louis Vuitton ha aparecido en multitud de interpretaciones creativas. Entre los más icónicos se encuentran los Denim y Vernis, que se recuerdan y coleccionan con mucho apego. Louis Vuitton revive estos dos queridos diseños con la gama LV Remix de artículos de cuero, zapatos y accesorios, revelada en una campaña digital protagonizada por Friends of the House, Phoebe Dynevor, Lous & the Yakuza, Shay Mitchell y Nana Ouyang.

Como un regreso muy esperado, LV Remix se basa en su legado icónico, uno que está vinculado a un período que marcó tendencias en la cultura. La colección Monogram Vernis debutó en 2000 y Monogram Denim llegó por primera vez en 2005. Hoy en día, a las piezas codiciadas del pasado se les unen nuevas formas, animaciones e infusiones de colores pop.

La colección se muestra a través de una campaña vibrante llena de encanto juvenil, en la que cada talento es la encarnación de un sentido del estilo fresco y único. A través de una serie de fotografías, presentan una gama de bolsos que incluyen el Croissant de 2002, una forma suave y redondeada que está disponible en dos tamaños y se puede llevar cruzado, al hombro o en la mano. Entre las nuevas incorporaciones a Twist y Capucines se encuentran Capucines East-West y Twist West, ambos con una montura alargada, junto con Twist Little, un tamaño elegante y compacto que une el día y la noche.

La selección de zapatos en Monogram Denim abarca elegantes estilos urbanos como Nina Ballerina y Archlight slingback, junto con la línea Helios Espadrille que incluye sandalias planas y de cuña y una alpargata clásica. Las zapatillas clave, en particular las Neo Run Away y Time Out, se ofrecen en versiones que incorporan detalles Monogram Denim o Monogram Vernis en una paleta pastel de azul suave, rosa o crema.

Los accesorios, divertidos y versátiles a la vez, capturan el espíritu remix y combinan con bolsos y zapatos. Monogram Denim se presenta en un cinturón fino, una gorra y un sombrero de pescador, además del chal My Daily Denim en jacquard de efecto vintage con un acabado de flecos finos. La línea clásica LV Gram se extiende a un cinturón Monogram reversible y pulseras de cuero que le dan un toque caprichoso a la firma LV.

Por último, las versiones micro de los bolsos Louis Vuitton son deliciosas expresiones de savoir-faire. Los Noé y Speedy se ofrecen en lona Monogram Denim y los Micro Alma en charol azul, rosa y amarillo.

