Digitel anuncia las tarifas para sus planes de septiembre 2023: estos son los precios

La compañía de telefonía móvil Digitel, anunció las tarifas de sus planes de llamadas que están en vigencia este mes de septiembre de 2023.

Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1. GB e Inteligente Plus 2 GB.

A continuación, se presentan los nuevos precios y su equivalente al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del lunes 4 de septiembre de 2023:

Plan Radicall Plus: Bs 17,00 o US$ 0,51

Radicall Plus septiembre 2023

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs 52,35 o US$ 1,59

Inteligente Plus 1 Septiembre 2023

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs 95,21 o US$ 2,93

Inteligente Plus 2 Septiembre 2023

Vale destacar que el monto mínimo de recarga, en las entidades bancarias, es de Bs 50 o US$ 1,52 y la máxima es de Bs 2.000 o US$ 60,93.

Con información de Arepa Tecnológica

