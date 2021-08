Pagó US$ 1.050 por su pasaporte a un “gestor” del Saime y podrían deportado de China

- Publicidad -

Aproximandamente 300 venezolanos en China viven horas de angustia, porque no tienen su pasaporte vigente a pesar de haber pagado por ello y corren el riesgo de ser deportados.

El Nacional conversó con un joven profesional que trabaja en el país asiático. Desde allá hizo los trámites legales para renovar su pasaporte, pero ante la falta de respuestas, acudió a dos gestores.

“En abril no había forma de hacer eso a menos que consiguiera un ‘gestor’ del Saime. Conseguí uno que me ayudó a cancelar mi prórroga y pedir pasaporte nuevo. Eso me costó 400 dólares, más los 100 dólares que pagué por la primera prórroga. Después de esa fecha el sistema y el Saime estuvieron en actualización por meses”, explicó.

- Publicidad -

La cita nunca le llegó, pese a que le debitaron el dinero de la tarjeta de crédito, razón po la cual canceló la solicitud. En julio volvió a intentarlo con la tarjeta de crédito de otro amigo y el sistema aceptó el pago sin inconvenientes. Luego de dos semanas esperando por la asignación de cita, y ante el desespero por el riesgo de ser deportado, contrató a otro gestor para agilizar proceso.

“El gestor me cobró 450 dólares por la asignación de la cita lo más pronto posible. Cuestión que sucedió en horas. Al acudir a la cita, me indicaron que hay que pagar servicios consulares que tienen un costo de 100 dólares en efectivo”, señaló.

A pesar de haber gastado unos 1.050 dólares por su documento de identidad, la agonía de este venezolano continúa. Ahora debe esperar durante un tiempo indeterminado a que su pasaporte sea enviado a China.

“Sin pasaporte me deportan. No puedo obtener permiso de trabajo renovado, y si me atrapan trabajando ilegal también me sacan del país. Es decir, sin pasaporte no trabajo y sin trabajo mi familia en Venezuela y yo podemos quedarnos en la calle”, dijo.

Para leer más visite El Nacional

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado