Una dolarización no evitaría endeudamiento externo de Venezuela

El dólar ha desplazado al bolívar en las transacciones cotidianas del venezolano y para algunos comerciantes, taxistas, farmaceutas y trabajadores en general, formalizar esas transacciones aliviaría la crisis económica.

Por Luis David Vásquez

“El comentario es frecuente, lo que dicen es que le evitas a Nicolás Maduro gastar (en bolívares) y eso no es verdad”, explicó el economista Ronald Balza a Descifrado. En contraste, el conferencista español Fernando Díaz Villanueva, director del podcast La Contra Crónica, argumentaba que sí sería conveniente para Venezuela una dolarización formal:

“Para un país como Venezuela, que arrastra una historia larga de inflación, la dolarización vendría a ser casi, casi, una bendición porque arrancaría de las manos del gobierno venezolano la política monetaria, es decir, evitaría que los gobernante locales, en este caso, los bolivarianos pongan la impresora en marcha y devasten la economía, que es esencialmente lo que han hecho, les obligaría a vivir con los dólares que la economía venezolana sea capaz de captar en el extranjero mediante inversión o exportaciones, y eso es necesariamente bueno para la población (…) a fin de cuentas, la soberanía monetaria consiste en eso, en que el fruto de tu trabajo se convierta en dinero de verdad, que permita retener el valor de ese trabajo”, opinó Díaz Villanueva.

Pero para el economista, y también profesor universitario, Ronald Balza la dolarización no es una solución mágica al colapso financiero de Venezuela. “Además, como hay una cantidad de fondos que desaparecieron, tú no sabes si lo que estaba en el Fonden o en Fondo Chino está guardado en alguna parte y dolarices o no, Maduro puede seguir gastando en lo que él quiera, que no sabes qué es y que no ha resuelto los problemas básicos de los venezolanos desde hace años”.

¿Dónde están el dinero de los venezolanos?

Más que una dolarización oficial, imposibilitada actualmente por las sanciones estadounidenses, el economista Ronald Balza considera más relevante conocer el dinero del que disponen los venezolanos que con “qué moneda vas a ir tú a comprar al supermercado”.

“El problema no es que Nicolás Maduro no pueda financiar los gastos públicos en bolívares sino saber cuáles son los gastos que está haciendo, por qué los está haciendo y para qué los está haciendo y no se sabe porque en Venezuela no se publica el presupuesto”.

“En lugar de decir que se le va a quitar a Maduro la posibilidad de pagar en bolívares, hay que preguntarse qué es lo que está pagando y por qué y dónde beneficia a los demás porque pareciera suponerse que lo que está pagando sirve para tener educación, salud, infraestructura, luz, agua… y no tenemos nada de eso, entonces ¿qué es lo que está pagando Maduro?, esa es la pregunta que habría que hacerse, no con qué lo está pagando”.

