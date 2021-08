Comerciantes venezolanos sobreviven entre restricciones, impuestos y gastos

- Publicidad -

El sector privado venezolano continúa denunciando la ausencia de políticas que contribuyan a superar las dificultades planteadas por la crisis económica agravada tras el inicio de la pandemia de COVID-19 y cuestionan el incremento de impuestos municipales, a pesar de la coyuntura sanitaria.

Por Carolina Alcalde – VOA

Los empresarios insisten en solicitar la suspensión del esquema de 7 días de cuarentena radical, seguidos de 7 días de flexibilización, implementado por el gobierno, pues argumentan que no permite una operatividad continua, lo que incide negativamente sobre los márgenes de ganancia.

- Publicidad -

Además, suman el costo del servicio de aseo urbano que puede llegar a ser uno de los más elevados del mundo, según Tiziana Polesel, presidenta de Consecomerio, una organización que reúne a los comerciantes venezolanos y que realizó un estudio comparativo utilizando como muestra negocios con características similares y estándares de auditoria para determinar si, en el país, el costo de recolección de basura está por encima de los estándares mundiales.

“En Toronto, por ejemplo, el aseo urbano que paga esa unidad comercial es de 0,66%, en Madrid una unidad similar paga en aseo el 0,42% y en Caracas, un establecimiento de esas características, antes de la pandemia pagaba el 8% y en este momento en promedio en las alcaldías que usamos para esta investigación, están pagando el 22, encontrándonos con que en algunas alcaldías el pago llega a 29%” en relación a los ingresos brutos, dijo en conferencia de prensa.

Lea también: ¿Por qué se aplica otra reconversión monetaria?

“Recientemente salió una publicación que indica que hay una gran satisfacción en muchos municipios del país sobre la calidad de la recolección, yo me permito decir que sería el colmo si además no fuera un buen servicio, si estamos pagando probablemente un servicio de recolección de basura de entre los más caros del mundo”, añadió el miércoles.

Polesel hizo un llamado a las alcaldías y subrayó la necesidad de que haya consciencia de lo que significa para un establecimiento comercial y de servicios la “desproporción incluso dentro de estándares internacionales de lo que significa el cobro de un servicio”.

“En algunos municipios del país se han producido medidas de embargo a quienes no han pagado a tiempo el servicio de aseo; en otros municipios si no tiene al día el pago del aseo, no pueden ni siquiera declarar impuestos. Eso contraviene disposiciones legales y sin embargo está ocurriendo, es injusto que, si el establecimiento comercial está cerrado 7 días, no puede facturar, no puede trabajar, sí tenga que pagar el servicio”, detalló.

La representante de Consecomercio explicó que en otros países existe “cierta equidad” en el pago del servicio de recolección de basura, mientras que, en Venezuela, los costos “los termina absorbiendo el comercio, la industria y los servicios”.

“Si el comercio tiene que estar pagando el servicio para compensar lo que no pagan las residencias, lamentablemente el consumidor está pagando igual, con la gran diferencia de que no lo ve y eso es, de alguna forma, engañar al consumidor. Queremos buenos servicios y sabemos que eso cuesta, el tema es que aquí hay una desproporción”, manifestó.

Siga leyendo en VOA

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado