Comerciantes del Táchira denuncian que incremento del dólar los está arruinando

El indetenible aumento del dólar ha dejado casi en la ruina a los comerciantes. Las pérdidas monetarias han subido como la espuma y las ganancias son mínimas para sus negocios.

Holiancar Contreras | La Prensa del Táchira

Así lo ratifica, Fabiana Rodríguez propietaria de una tienda de cosméticos, quien afirma que su mercancía la trae del vecino país y el aumento del dólar solo le ha generado pérdidas, comenta que a medida que aumenta, el cambio en pesos es mucho menor «la ganancia se me va en el cambio de un día para otro, si hoy compro a un precio ya mañana es otro y lo que me gano se me va en ese cambio».

Sin embargo, la joven emprendedora no es una única afectada, José Bernardo Vega vive de lo que genera diariamente en su restaurante, cada dos días debe comprar ingredientes para los platos que vende en su local. Vega explica que cada visita al mercado, significa más gasto, pues el precio al que compró dios días antes no es el mismo al que está comprando en ese momento, «cada día estamos invirtiendo más y generando menos, todos los días todo está más caro y lo peor es que no puedo aumentar muy seguido porque la gente no va querer venir» manifestó.

Actualmente, el precio del dólar en Venezuela sobrepasa los 4 millones de bolívares soberanos, y su aumento implica la descendencia del valor de los pesos colombiano en la región fronteriza.

«Simplemente no nos sirve que haya un aumento, la única manera de ver ganancias es que el precio del dólar se estabilice, porque solo así todo se estabilizaría, cuando el dólar no aumenta todo se mantiene, con esos aumentos estamos a tablas». Ese fue el testimonio de José Luis Mora un comerciante que manifestó su preocupación ante el aumento diario del dólar.

Mora, también explicó que hace un poco más de tres meses las ganancia de cualquier bulto de víveres que vende en su local, eran de 5000 a 8000 pesos colombianos, ahora solo le logra ganar de 1000 a 2000 pesos, «las ventas me bajaron mucho, las ganancias que obtengo son máximo del 25%» dijo.

