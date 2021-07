Academia Nacional de Medicina pide vacunar a la población antes de flexibilizar en el país

- Publicidad -

Huniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina pidió al régimen de Venezuela inmunizar contra el covid-19 a toda la población antes de flexibilizar las medidas restrictivas, como lo anunció el miércoles Nicolás Maduro, reseñó Venezuela Al Día.

“Lo primero que debería hacerse es vacunar a la población. De acuerdo con las cifras que maneja la Organización Panamericana de la Salud, apenas llegamos a 4%. Se supone que deberíamos vacunar a 70% de la población, eso equivale a 19 o 20 millones de habitantes, para decir que se frenó la cadena de transmisión”, expresó Urbina durante una entrevista con Circuito Éxitos.

Maduro, durante una alocución televisada, propuso a su comisión para la atención de la pandemia, evaluar la eliminación de las semanas de flexibilización, contemplada en el método 7+7. Agregó que confiarán en que los venezolanos cumplirán con las medidas de bioseguridad mientras se movilizan, comercian y trabajan.

“¿Van a confiar en que la gente cumpla? Si la gente no está cumpliendo porque los organismos de seguridad no hacen cumplir las normas. Entonces esto se va a convertir en un pandemonio y después, con unos hospitales desasistidos como los tenemos, que tenemos 15 meses en pandemia y no se ha hecho nada para recuperarlos ni dotarlos. Tú me dirás en dónde vamos a meter a los pacientes”, manifestó.

El médico recordó que en otros países en donde la población está entre 60% y 70% vacunada se están aplicando nuevamente por el repunte de covid-19. Venezuela, subrayó, se está viendo un ascenso de la segunda ola de contagios.

Manifestó que, en ese escenario, seguirán muriendo los trabajadores de la salud. Puntualizó que 20% de los fallecidos en el país por las complicaciones asociadas al covid-19 pertenece al personal sanitario.

“La recomendación es sentarte con la gente que maneja cifras, que somos los médicos, que somos los expertos, porque yo no sé qué tipo de expertos tienen en la comisión presidencial, para ver qué es lo mejor para el país. Pero esto que están planteando definitivamente no es efectivo”, dijo.

