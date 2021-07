Alto costos de las consultas médicas enferman el bolsillo de los venezolanos

- Publicidad -

Las consultas médicas privadas enferman los bolsillos de los venezolanos quienes deben cancelar de 20 a 60 dólares, dependiendo la especialidad que se requiera, a cuyo presupuesto se le suman los exámenes médicos los cuales pueden llegar a costar hasta 10 dólares.

Lorena Rojas | La Prensa de Lara

«Ahorita para poder enfermarse hay que tener plata, porque eso es mucho gasto, así uno asista a centros públicos hay que sumar la compra de los medicamentos y el precio de los exámenes», dijo Liliana Yépez quien se encontraba a los alrededores del Hospital Central esperando una consulta con un especialista.

Los ciudadanos destacan que para asistir a una consulta deben hacer un gran esfuerzo e incluso pedirle ayuda a algunos familiares, ya que en el caso de especialidades como la gastroenterología deben disponer entre 30 y 50 dólares.

«En mi caso necesito ir a un gastro, pero realmente no he podido ir porque es mucho el dinero que se necesita para ir y además se que me van a mandar a hacer dieta la cual es bastante costosa, porque no se pueden comer muchos granos, ni carbohidratos», comentó Mariana Montes, quien asume que sufre de gastritis debido a que consume bebidas como el café y algunos refrescos que le inflaman el estomago, sin embargo no se ha realizado ningún examen que compruebe su diagnóstico por los elevados precios.

Y es que para quienes quieran asistir a un chequeo de medicina general deben disponer de 20 dólares, pero en el caso de los que requieran asistir a un nefrólogo, cardiólogo, endocrino entre otros deben desembolsillar alrededor de 30 y 50.

